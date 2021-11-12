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Путин надел новозеландскую накидку на саммит АТЭС

Российская Газетаиещё 4
32 минуты назад

Президент России принимает участие в саммите АТЭС по видеоконференцсвязи из Кремля. Владимир Путин последовал традиции и надел новозеландскую накидку. Глава государства вышел на связь из ситуационного центра.

Путин надел новозеландскую накидку на саммит АТЭС
Фото: kremlin.rukremlin.ru

Новая Зеландия - председатель саммита. На повестке - вопросы постпандемийного восстановления экономик.

Многие другие лидеры также не стали изменять традициям и надели национальные новозеландские шарфы-накидки с элементами орнамента. Их всем заранее отправили организаторы, передает ТАСС. Это изделия из шерсти овец-мериносов.

Политика,Владимир Путин,АТЭС,ИТАР-ТАСС,
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