Песков оценил идею лечить непривитых за деньги

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не планируют вводить плату за лечение от COVID-19 для непривитых россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Нет, об этом никогда речь не шла у нас», - так Песков ответил на вопрос об отмене бесплатного лечения для отказавшихся от прививки.

Во второй половине октября в России начали фиксировать рекордно высокий суточный прирост заразившихся коронавирусом. Из-за этого в стране был введен режим нерабочих дней. Эксперты связывают такую статистику в том числе с невысокими темпами вакцинации.

Музыкант Андрей Макаревич называл людей, выступающих против вакцинации, опасными для общества и предлагал брать с них деньги за лечение. Он напомнил, что в СССР всех детей в обязательном порядке прививали от полиомиелита и оспы, благодаря чему эти болезни удалось победить.

На похожие меры пошло правительство Сингапура: с 8 декабря государство перестанет оплачивать медицинские счета за лечение коронавируса граждан, которые не сделали прививку без уважительной причины.