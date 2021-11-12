Песков оценил идею лечить непривитых за деньги

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не планируют вводить плату за лечение от COVID-19 для непривитых россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
«Нет, об этом никогда речь не шла у нас», - так Песков ответил на вопрос об отмене бесплатного лечения для отказавшихся от прививки.
Во второй половине октября в России начали фиксировать рекордно высокий суточный прирост заразившихся коронавирусом. Из-за этого в стране был введен режим нерабочих дней. Эксперты связывают такую статистику в том числе с невысокими темпами вакцинации.
Музыкант Андрей Макаревич называл людей, выступающих против вакцинации, опасными для общества и предлагал брать с них деньги за лечение. Он напомнил, что в СССР всех детей в обязательном порядке прививали от полиомиелита и оспы, благодаря чему эти болезни удалось победить.
На похожие меры пошло правительство Сингапура: с 8 декабря государство перестанет оплачивать медицинские счета за лечение коронавируса граждан, которые не сделали прививку без уважительной причины.
Журналист Владимир Познер связывал предвзятое отношение к вакцинации и ограничительным мерам в России с «условным рефлексом» недоверия к власти.