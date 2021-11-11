Путин провел с Меркель второй за два дня разговор

Президент России Владимир Путин провел второй за два дня телефонный разговор с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель, сообщается на сайте Кремля.
Путин и Меркель вернулись к обсуждению ситуации с мигрантами на границе Белоруссии со странами Евросоюза и подтвердили важность скорейшего урегулирования миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами.
Российский лидер еще раз отметил важность прямых контактов между государствами ЕС и Белоруссией для решения проблемы с беженцами из стран Ближнего Востока.
Также стороны обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Путин «обратил внимание на деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского Комплекса мер ударные беспилотные аппараты».
Кроме того, Путин указал Меркель на «дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооружённых сил США и ряда других стран НАТО в Черном море».
Накануне и.о. канцлера Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину и попросила его повлиять на Минск в связи с ситуацией с мигрантами. В свою очередь, Владимир Путин предложил странам Евросоюза напрямую обсудить миграционные проблемы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.