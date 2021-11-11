Лавров назвал ответственных за поведение Украины

Париж понимает, что им не уйти от разговора с Москвой по теме урегулирования конфликта в Донбассе и попыток Киева дестабилизировать ситуацию. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о предстоящей встрече французской и российской делегаций в формате «2+2». Цитату приводит РИА Новости.

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Министр назвал французскую сторону ответственной за поведение Украины и заявил, что это понимают и в Париже.