В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

Лавров назвал ответственных за поведение Украины

Lenta.ru
25 минут назад

Париж понимает, что им не уйти от разговора с Москвой по теме урегулирования конфликта в Донбассе и попыток Киева дестабилизировать ситуацию. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о предстоящей встрече французской и российской делегаций в формате «2+2». Цитату приводит РИА Новости.

Лавров назвал ответственных за поведение Украины
Фото: ReutersReuters

Министр назвал французскую сторону ответственной за поведение Украины и заявил, что это понимают и в Париже.

Украина направила беспилотник к Донбассу

8 ноября Лавров опроверг планы по проведению встречи в «нормандском формате», о которых говорили французская и германская стороны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины должны выполнить договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе прежде, чем начать обсуждения новой встречи в «нормандском формате».

Политика,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители