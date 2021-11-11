В России ответили на угрозы Лукашенко перекрыть газопровод

«Положение Беларуси сейчас очень сложное. Она не может решить, куда девать всех этих мигрантов, холодных, голодных. У Лукашенко безвыходная ситуация: выдавить их в Европу не получается, оставить у себя нельзя, ни Германия, ни Россия помогать не хотят. Он в тупике и пытается выйти из ситуации с помощью хотя бы угроз, которые будут восприняты крайне негативно. Уверен, в ближайшее время последует отповедь со стороны Германии, Франции, Польши и других европейских государств с обещанием жестоко наказать Беларусь в случае перекрытия газопровода. Так что, надеюсь, в итоге Лукашенко скажет, что его просто неправильно поняли. Потому что в противном случае больше всего будет жаль народ», — заключил Коренев.