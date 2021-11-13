Жириновский ответил на обвинения в домогательствах

«Я вам сказал, что нет такого человека, мы его знать не знаем, где он, когда. Все это в чистом виде провокация. Мы подаем везде в суд, где вот такие дурацкие вещи. Какие могут быть домогательства? Дикость! А человека нет. Показывайте человека, пусть он придет и скажет. Но его вообще нет. Не могут его найти. Мы в суд подали, а он где-то за границей. Это в чистом виде черный пиар», — заявил Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».