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В Кремле оценили возможность новых антиковидных ограничений

Елена Прошина
54 минуты назад

Введение дополнительных противоэпидемических мер из-за COVID-19 на федеральном уровне властями пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечая на вопрос о введении QR-кодов на транспорте, сообщает ТАСС.

Как отметил представитель Кремля, власти пока не обсуждали вопрос о проверке QR-кодов при посадке в самолеты и на поезда. Несколько дней назад Песков в разговоре с журналистами уже отмечал, что в правительстве не рассматривает усиление на федеральном уровне мер антиковидных мер и переадресовал вопрос оперштабу.

Ранее гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что авиакомпания готова обеспечить проверку QR-кодов при регистрации и посадке пассажиров. В свою очередь, замглавы РЖД Евгений Чаркин также говорил о готовности перевозчика выполнить поручения государства, если таковые будут.

Отметим, что такие меры уже приняли в двух регионах России — в Хабаровском крае и на Камчатке. При этом пока QR-коды будут требовать лишь на перевозки внутри субъекта.

Напомним, что во вторник, 9 октября, спикер Совфеда Валентина Матвиенко не исключила, что в России могут принять новые антикоронавирусные меры на федеральном уровне. На такой шаг власти пойдут в том случае, если ситуация с коронавирусом продолжит оставаться сложной.

Политика,Видео,Евгений Чаркин,Михаил Полубояринов,Валентина Матвиенко,Дмитрий Песков,Аэрофлот,РЖД,Совет Федерации,ИТАР-ТАСС,
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