Свердловский мэр объяснил призыв к антиваксерам уехать из России

Глава города Каменск-Уральский Свердловской области Алексей Герасимов заявил, что слова его заместителя Дениса Нестерова о том, что антипрививочникам стоит уехать из России, были ошибочными и сказанными на эмоциях, сообщает портал URA.RU.

Фото: kamensk-uralskiy.ru kamensk-uralskiy.ru

"Речь идет о наших людях, которыми мы дорожим, заботимся об их здоровье. Полагаю, злую шутку с Денисом Николаевичем сыграли эмоции. В целом же он говорил о той ответственности, которую сегодня несет каждый член нашего общества по отношению к окружающим", — рассказал Герасимов.

По его словам, он удивился, узнав, что слова чиновника вызвали такой резонанс в СМИ, и подчеркнул, что слова Нестерова были ошибочными. Администрация города делает все возможное, чтобы защитить горожан от коронавируса, а от решения о вакцинации зависят жизни людей, добавил Герасимов.