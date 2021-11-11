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Свердловский мэр объяснил призыв к антиваксерам уехать из России

Газета.Ru
19 минут назад

Глава города Каменск-Уральский Свердловской области Алексей Герасимов заявил, что слова его заместителя Дениса Нестерова о том, что антипрививочникам стоит уехать из России, были ошибочными и сказанными на эмоциях, сообщает портал URA.RU.

Свердловский мэр объяснил призыв к антиваксерам уехать из России
Фото: kamensk-uralskiy.rukamensk-uralskiy.ru

"Речь идет о наших людях, которыми мы дорожим, заботимся об их здоровье. Полагаю, злую шутку с Денисом Николаевичем сыграли эмоции. В целом же он говорил о той ответственности, которую сегодня несет каждый член нашего общества по отношению к окружающим", — рассказал Герасимов.

По его словам, он удивился, узнав, что слова чиновника вызвали такой резонанс в СМИ, и подчеркнул, что слова Нестерова были ошибочными. Администрация города делает все возможное, чтобы защитить горожан от коронавируса, а от решения о вакцинации зависят жизни людей, добавил Герасимов.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Нестеров предлагает антипрививочникам переезжать в другие страны. По его словам, сделавшие прививку граждане не должны "подвергать свою жизнь риску" рядом с невакцинированными.

Политика,Общество,Алексей Герасимов,РИА Ura.ru,
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