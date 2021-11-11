В Крыму отреагировали пословицей на угрозы Киева

Чегринец также заявил, что угрозы Киева можно охарактеризовать русской пословицей: «Дурень думкой богатеет». «Непоправимые последствия начались на Украине, когда там произошел вооруженный переворот в 2014 году. И продолжились, когда власти Украина в 2020 году поддержали подобные действия в Белоруссии и до сих пор не признают законно избранного белорусского президента», — сказал он.