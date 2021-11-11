Володин предложил ПАСЕ и ОБСЕ помочь беженцам на границе с Белоруссией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал европейские организации, в частности ПАСЕ и ОБСЕ, оказать содействие мигрантам, которые находятся на границе Белоруссии и Польши. По его мнению, причиной сложившейся ситуации стал политический курс стран Запада в отношении Ближнего Востока. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

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Причина происходящего ― многолетний политический курс США и Евросоюза в отношении Ближнего Востока. Большая часть беженцев ― выходцы из стран, куда вводились войска НАТО, — написал Володин.

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По словам спикера Госдумы, такие действия ЕС, как неоказание помощи Белоруссии, в отличие от Турции и Италии, а также согласие с позицией Польши, которая применяет против людей оружие и газ, являются двойными стандартами.

Вместо этого — бряцают оружием и грозят санкциями Белоруссии. Что это, если не двойные стандарты? В этой ситуации правильно, чтобы международные организации: Совет Европы и ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламент — перестали перекладывать ответственность и помогли беженцам, — подчеркнул Володин.

Он выразил намерение оказывать поддержку Белоруссии и поднять вопрос наплыва мигрантов на предстоящей сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

Ранее стало известно, что США и Евросоюз намерены расширить введённые против белорусских властей санкции. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, наказание последует за организацию «гибридной атаки» на ЕС. Она также назвала ситуацию с наплывом беженцев на границу Белоруссии с Польшей циничным геополитически давлением, от которого следует защитить европейские демократии.

Кризис с мигрантами на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае, когда в Минске пригрозили ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.

8 ноября несколько тысяч человек подошли к польско-белорусской границе. Десятки беженцев штурмовали ограждение, пытаясь прорваться на территорию ЕС. Польша стянула к границе военных и технику. Как заявили польские пограничники, все, кому удастся попасть на территорию страны, будут выдворены обратно.