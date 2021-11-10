В российскую политику впервые попала женщина-трансгендер

«Моя жизнь — это борьба с собой, государством, обществом. Такие вопросы были. Почему так себя ведешь? Почему манерный? Почему как баба? Да, я была белой вороной», — говорит Алешина в беседе с «Московским комсомольцем».

Юлия сообщила, что интересуется политикой с 2004 года, в 2012 году баллотировалась в депутаты Барнаульской городской думы, однако победить не удалось. Пойти в политику, не боясь раскрыть себя, Алешину вдохновил пример жизний на западе. «В 2020 году наткнулась на статью о политиках-трансгендерах во всем мире. Там рассказывали о США и ЕС. Я узнала, что там уже есть политики, депутаты и даже мэры-трансгендеры. Подумала, если это возможно там, то почему это невозможно в России?», — сказала Юлия.