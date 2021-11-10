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В российскую политику впервые попала женщина-трансгендер

Ura.Ru
1 час назад

В Алтайском крае женщина-трансгендер Юлия Алешина стала главой регионального отделения партии «Гражданская инициатива». Такое происходит впервые за политическую историю России. Об этом рассказывает издание «МК на Алтае».

В российскую политику впервые попала женщина-трансгендер
Фото: politsib.rupolitsib.ru

«Моя жизнь — это борьба с собой, государством, обществом. Такие вопросы были. Почему так себя ведешь? Почему манерный? Почему как баба? Да, я была белой вороной», — говорит Алешина в беседе с «Московским комсомольцем».

До смены пола женщину звали Роман.

Юлия сообщила, что интересуется политикой с 2004 года, в 2012 году баллотировалась в депутаты Барнаульской городской думы, однако победить не удалось. Пойти в политику, не боясь раскрыть себя, Алешину вдохновил пример жизний на западе. «В 2020 году наткнулась на статью о политиках-трансгендерах во всем мире. Там рассказывали о США и ЕС. Я узнала, что там уже есть политики, депутаты и даже мэры-трансгендеры. Подумала, если это возможно там, то почему это невозможно в России?», — сказала Юлия.

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Также женщина отметила, что не боится хейта со стороны общественности.

«Когда я согласилась возглавить реготделение, то понимала, что о моих особенностях станет известно большинству», — сообщает она.

Политика,ЕС,Московский комсомолец,
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