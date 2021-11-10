"Канцлер Меркель сегодня позвонила президенту Путину по поводу ситуации на белорусско-польской границе. Она подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна и неприемлема, и попросила президента Путина повлиять на это", - подчеркнули в немецком правительстве.