Владимир Путин по телефону обсудил с врио канцлера Германии Ангелой Меркель ситуацию с беженцами, которая развернулась на границе Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Подчеркивается, что диалог состоялся по инициативе немецкой стороны.
"Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса. <...>Владимир Путин и Ангела Меркель условились продолжить разговор на данную тему", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, Путин в разговоре Меркель предложил организовать обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран-членов Евросоюза с Минском.
"Президент России предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран-членов Евросоюза с Минском", - отметили в Кремле.
Меркель в свою очередь попросила российского лидера повлиять на ситуацию с мигрантами на границе между Польшей и Белоруссией, добавил представитель кабмина ФРГ.
"Канцлер Меркель сегодня позвонила президенту Путину по поводу ситуации на белорусско-польской границе. Она подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна и неприемлема, и попросила президента Путина повлиять на это", - подчеркнули в немецком правительстве.
Ранее гражданина России задержали за пособничество нелегальной миграции из Белоруссии. Вместе с ним были задержаны гражданин Швеции и гражданин Литвы.