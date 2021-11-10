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Меркель обратилась с просьбой к Путину

Елена Прошина
1 час назад

Владимир Путин по телефону обсудил с врио канцлера Германии Ангелой Меркель ситуацию с беженцами, которая развернулась на границе Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Подчеркивается, что диалог состоялся по инициативе немецкой стороны.

"Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса. <...>Владимир Путин и Ангела Меркель условились продолжить разговор на данную тему", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, Путин в разговоре Меркель предложил организовать обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран-членов Евросоюза с Минском.

"Президент России предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран-членов Евросоюза с Минском", - отметили в Кремле.

Меркель в свою очередь попросила российского лидера повлиять на ситуацию с мигрантами на границе между Польшей и Белоруссией, добавил представитель кабмина ФРГ.

"Канцлер Меркель сегодня позвонила президенту Путину по поводу ситуации на белорусско-польской границе. Она подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна и неприемлема, и попросила президента Путина повлиять на это", - подчеркнули в немецком правительстве.

Ранее гражданина России задержали за пособничество нелегальной миграции из Белоруссии. Вместе с ним были задержаны гражданин Швеции и гражданин Литвы.

Преемник Меркель отказался от «особых отношений» с Россией

Политика,Видео,Ангела Меркель,Ангела Меркель,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,ЕС,РИА Новости,
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