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Путина, Лукашенко и Эрдогана заподозрили в «заговоре против ЕС»

Мария Иванова
1 час назад

Более шести тысяч беженцев прибыли в Германию через Белоруссию за последние шесть недель, сообщил немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в органах безопасности. По версии газеты, миграционный кризис стал результатом «заговора» президентов Белоруссии России и Турции.

Путина, Лукашенко и Эрдогана заподозрили в «заговоре против ЕС»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лукашенко специально привозит мигрантов в свою страну, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Его цель - месть за санкции ЕС против его режима», - заявило издание.

Bild утверждает, что мигрантов переправляют на самолетах «при поддержке двух влиятельных людей» - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По версии издания, Москва и Анкара оказывают «логистическую поддержку» Минску ради «атаки на ЕС».

Один из собеседников таблоида заявил, что ЕС будет трудно ввести санкции против российских и турецких авиакомпаний, так как они играют важную роль в воздушном сообщении Европы.

Издание отметило, что в графике полетов, действующем в аэропорту Минска, предусмотрены 57 рейсов в неделю на Ближний Восток, включая «экзотические направления» - Эрбиль на севере Ирака, Дамаск в Сирии и Рас-Аль-Хайма в ОАЭ. В прошлом году, по данным Bild, подобных рейсов было всего 17.

Варшава пригрозила Минску полным закрытием границы

Утром 8 ноября на белорусско-польской границе началось обострение. Беженцы из разных стран, находящиеся в Белоруссии, прошли колонной к границе с Польшей. Некоторые из них пытались сломать пограничные заграждения, а в их сторону в ответ распыляли слезоточивый газ. К вечеру мигранты разбили палаточный лагерь на границе. По оценкам польских властей, в Белоруссии сейчас находятся от 12 до 15 тысяч выходцев с Ближнего Востока, а непосредственно на границе - около четырех тысяч мигрантов.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что в Варшаве допускают возможность полной остановки движения через границу с Белоруссией.

Политика,Петр Мюллер,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ЕС,Bild,
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