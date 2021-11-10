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Путин поздравил Виктора Сухорукова с 70-летием

ТАССиещё 2
1 час назад

Президент Владимир Путин поздравил актера, народного артиста РФ Виктора Сухорукова с 70-летием.

Путин поздравил Виктора Сухорукова с 70-летием
Фото: ТАССТАСС

"Вы обладаете огромным творческим потенциалом и щедрым, многогранным талантом, которые позволяют вам быть органичным и убедительным в каждой роли, добиваться большого профессионального, актерского успеха как на театральной сцене, так и в кинематографе", - говорится в телеграмме главы государства, текст которой опубликован в среду на сайте Кремля.

Путин пожелал юбиляру здоровья, вдохновения и новых интересных работ.

Виктор Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в городе Орехово-Зуево Московской области. Окончил ГИТИС. Его дебют в кино состоялся в 1973 году в мелодраме Родиона Нахапетова "С тобой и без тебя".

Всего Сухоруков исполнил свыше 80 ролей в кино, среди работ с его участием фильмы "Бедный, бедный Павел" (2003) Виталия Мельникова, "Богиня: Как я полюбила" (2004) Ренаты Литвиновой, "Остров" (2006) Павла Лунгина, "Рай" (2016) Андрея Кончаловского. Важная часть кинематографического пути Сухорукова связана с Алексеем Балабановым: он сыграл в первой картине режиссера "Счастливые дни" (1991), его "Замке" (1994) по одноименному роману Франца Кафки, а также криминальных драмах "Брат" (1997) и "Брат 2" (2000), которые принесли артисту широкую известность. Также Сухоруков озвучивает анимационные картины.

Политика,Родион Нахапетов,Виталий Мельников,Павел Лунгин,Франц Кафка,Алексей Балабанов,Рената Литвинова,Андрей Михалков-Кончаловский,Виктор Сухоруков,Владимир Путин,
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