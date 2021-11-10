Кабмин поддержал штрафы за сравнение СССР и нацистской Германии

Кабмин поддержал законопроект о появлении в КоАПе новой статьи о наказании за отождествление действий СССР и Германии во время Второй мировой войны, а также за отрицание решающей роли в победе над фашизмом советского народа. За нарушение закона будут грозить штрафы.

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Депутаты от «Единой России» Елена Ямпольская и Александр Жуков предлагают ввести в кодекс новую статью, передают «Известия». Отмечается, что правительство дало положительный отзыв на законопроект. В качестве наказания за отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой войне депутаты предлагают установить для граждан штрафы от одной до двух тысяч рублей либо административный арест до 15 суток. Для должностных лиц намерены ввести штрафы от одной до четырех тысяч рублей, а для юрлиц — от 10 до 50 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий публично отождествлять СССР и нацистскую Германию. Изображение нацисткой символики указом Путина также запрещено. Документы опубликованы на официальном портале нормативных актов.