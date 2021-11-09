Лавров предложил ЕС помочь Белоруссии в ситуации с мигрантами

Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что Брюссель мог бы оказать содействие Белоруссии в связи с миграционным кризисом на границе по аналогии с помощью Турции. Об этом он заявил после встречи с секретарём Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером, передаёт РИА Новости. Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября, когда потоки беженцев штурмовали кордон, пытаясь прорваться в Евросоюз.

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Главная ответственность за урегулирование кризиса с мигрантами, конечно же, лежит на тех, кто создал условия для того, чтобы этот кризис разразился. И второй аргумент заключается в необходимости избегать двойных подходов и подходить к позиции стран Евросоюза с едиными стандартами, когда эти вопросы связаны с приёмом беженцев или отказом принимать беженцев, — сказал Лавров.

Он добавил, что к странам, откуда в Евросоюз следуют мигранты, также должен быть единый подход.

Они должны одинаково восприниматься, и подход должен быть одинаковым. Вчера на некоторых политологических дискуссиях говорили: а почему вот когда из Турции шли беженцы, ЕС выделил финансирование, чтобы они оставались на территории Турецкой Республики. Почему нельзя помогать так же белорусам? — подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее сообщалось, что белорусско-польская граница со стороны Польши охраняется военными и техникой в боеготовности. Днём 9 ноября ситуация спокойная. По данным польских пограничников, 8 ноября мигранты предприняли 309 попыток прорваться в Польшу, 17 человек были задержаны.