«Нужно отвечать за свои поступки»: Лавров призвал ЕС помочь Белоруссии с мигрантами

Накануне польские власти объявили о закрытии КПП «Кузница». Пограничная стража Польши посоветовала путешественникам направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках.

Ранее сообщалось, что мигранты попытались прорваться через польскую границу. Они бросали в сoлдат камни, бутылки и палки. Позднее беженцы, не дойдя до бeлорусского КПП на границе, свернули в лес.

Представитель польского правительства Петр Мюллер заявил, что в охране границы задействованы несколько тысяч сотрудников спецслужб. Он добавил, что участки границы будут усилены в местах, где потенциально могут быть совершены нападения.

Польские власти обвиняют руководство Белоруссии в координации действий беженцев. Сложная ситуация на границе возникла в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Минск организовал штурм польской границы мигрантами. Об этом он заявил во вторник после совещания в Бюро национальной безопасности.

По его словам, происходящее на границе - "это гибридная акция", которая проводится Минском "против Польши и ЕС".

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"Эти группы мигрантов, которые вчера шли в сторону польской границы, несколько тысяч человек, судя по видеозаписям, явно направлялись белорусскими службами, которые в последний момент повели этих людей с нормальной дороги в лес, чтобы они атаковали польско-белорусскую границу там, где нет погранперехода", - утверждал Дуда.

Министерство обороны Белоруссии назвало бездоказательными обвинения со стороны Польши в причастности к миграционному кризису на границе. Заявление ведомства опубликовано в Telegram-канале.

Министерство сообщило, что 8 ноября в Варшаве состоялась встреча атташе по вопросам обороны при белорусском посольстве Алексея Бортника с представителями министерства национальной обороны Польши «по вопросу о якобы имевших место "нарушениях польской границы белорусскими военнослужащими и их причастности к миграционному кризису"». Доказательств предъявлено не было.

При этом, по мнению Минобороны, размещение 10 тысяч польских военнослужащих у границы, о котором было объявлено в конце октября, является существенной военной деятельностью. Минск утверждает, что не получил от Варшавы ни уведомления, ни приглашения наблюдателей. На предложение обсудить ситуацию поляки не ответили. «С учетом вышеизложенного белорусское оборонное ведомство считает обвинения польской стороны необоснованными и бездоказательными», — заявили в Минобороны.

По мнению белорусских властей, министерство национальной обороны Польши не нацелено на конструктивное разрешение вопроса и специально выводит сложившуюся ситуацию на политический уровень.

Большая группа белорусских силовиков приближается к лагерю для мигрантов в Кузнице. Об этом сообщило в своем Twitter-аккаунте Минобороны Польши.

Министерство также опубликовало видео, на котором заметны белорусские бойцы, двигающиеся вдоль границы.

Сообщается, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр обороны Антоний Мацеревич встретились в Кузнице с военными, которые охраняют границу.

Ситуация на границе Польши и Беларуси требует ответственного поведения всех сторон, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ситуация, безусловно, напряженная, тревожная - это требует ответственного поведения всех сторон, которые имеют к этому отношение", - сказал Песков. "В данной ситуации самое главное, все-таки, жизнь и здоровье большого количества людей, которые скопились у границы. Они требуют пропуск через границу, пытаются проникнуть через границу, требуют убежища в Польше, многие открыто об этом говорят", - заметил он.

"Мы очень внимательно наблюдаем за этим", - заверил пресс-секретарь президента.



"Мы видим, что очень ответственно работают белорусские специалисты. Мы надеемся, что это никоим образом не примет форму, в которой будет угрозой для нашей безопасности", - также сказал он.

Москва и Минск находятся в постоянном контакте, в том числе по линии спецслужб, обмен информацией идет, добавил представитель Кремля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко о том, что во время его президентства Украину покинули миллионы граждан. При этом сотни тысяч из них приехали в Россию. Так она прокомментировала в своём Telegram-канале призыв Порошенко к международному сообществу ввести «адские санкции» в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы российского государства Владимира Путина.

Порошенко в своём Telegram-канале ранее выразил солидарность с властями Польши и Литвы, которые «противостоят инспирированному Лукашенко и Путиным миграционному нашествию». Он призвал международное сообщество активно действовать, чтобы не допустить гуманитарной трагедии и наказать виновных.

Наименьшей международной карой стало бы введение адских санкций не только против режима Лукашенко, но и настоящего «кукловода» и врага демократического мира — Путина, — написал политик.

Захарова в ответ заявила, что во время президентства Порошенко Украину были вынуждены покинуть миллионы её граждан. Сотни тысяч из них приняла Россия, предоставив им медицинскую и материальную помощь, временное убежище и даже гражданство.

Молчал бы лучше и молился, раз про ад вспомнил, — заключила она.

Ранее в НАТО обвинили Минск в использовании нелегальных мигрантов как «гибридной тактики», назвав данные действия недопустимыми. В Североатлантическом альянсе выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на польско-белорусской границе и призвали Белоруссию соблюдать международное законодательство.

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что Германия и Польша не справятся с ситуацией на границе «в одиночку» из-за наплыва мигрантов. Он отметил, что в данном вопросе не обойтись без помощи Евросоюза. Об этом он рассказал в интервью Bild.

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