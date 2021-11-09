Глава Мосгоризбиркома решил уйти в отставку

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов решил покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центризбиркома Эллу Памфилову.
ЦИК будет рекомендовать на место Ермолова члена комиссии Ольгу Кириллову.
Памфилова уточнила, что Ермолов останется членом столичной комиссии, передает ТАСС.
«К сожалению, Юрий Алексеевич Ермолов решил сложить с себя обязанности председателя. Но мы его не отпускаем совсем, он останется членом комиссии, чему мы несказанно рады, будет делиться своим бесценным опытом», - заявила глава ЦИК.
Ермолов возглавил Мосгоризбирком в марте 2020 года. Он сменил на этом посту Валентина Горбунова, который руководил столичной комиссией 25 лет.
Кириллова была начальником управления ФМС России по Москве с 2012 года. В январе 2019-го она ушла в отставку по собственному желанию, позже стала председателем комиссии Общественной палаты Москвы по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям, а в 2020-м ЦИК выдвинула ее кандидатуру в Мосгоризбирком.