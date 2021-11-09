Глава Мосгоризбиркома решил уйти в отставку

«К сожалению, Юрий Алексеевич Ермолов решил сложить с себя обязанности председателя. Но мы его не отпускаем совсем, он останется членом комиссии, чему мы несказанно рады, будет делиться своим бесценным опытом», - заявила глава ЦИК.

Ермолов возглавил Мосгоризбирком в марте 2020 года. Он сменил на этом посту Валентина Горбунова , который руководил столичной комиссией 25 лет.

Кириллова была начальником управления ФМС России по Москве с 2012 года. В январе 2019-го она ушла в отставку по собственному желанию, позже стала председателем комиссии Общественной палаты Москвы по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям, а в 2020-м ЦИК выдвинула ее кандидатуру в Мосгоризбирком.