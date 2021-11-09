В Госдуме назвали способ борьбы с русофобией за рубежом

«У нас прекрасно получилось с Украиной. Мы открываем просто «Северный поток — 2», и они уже готовы на все. Наказание рублем самое страшное. Сегодня наши большие союзники — не только армия и флот, но и наш газ и наша нефть», — подчеркнул Чернышов.