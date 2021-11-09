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Депутат Рашкин прошёл полиграф в связи с задержанием с тушей лося

Национальная Служба Новостейиещё 4
2 часа назад

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что прошел проверку на полиграфе с целью подтвердить свою версию по инциденту с убитым лосем, сообщает «Интерфакс». Дело Рашкина о незаконной охоте передали в СК По его словам, в официальном заключении ассоциации полиграфологов говорится, что он не врёт, когда говорит об инциденте. Ранее Рашкин заявил, что готов явиться к следователю для установления истины по делу о его задержании с тушей лося. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что были назначены экспертизы по делу о незаконной охоте, в которой, возможно, принимал участие депутат, сообщает RT.

Рашкин подтвердил готовность работать со следствием из-за инцидента с лосем
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей
Политика,Светлана Петренко,Валерий Рашкин,КПРФ,Госдума,СКР,Интерфакс,
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