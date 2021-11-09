В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 71.40EUR 82.54
Войти в почту

В Чили депутат растянул речь на заседании по импичменту президента почти на 15 часов

ТАССиещё 2
1 час назад

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 ноября. /ТАСС/. Чилийский депутат Хаиме Наранхо почти 15 часов выступал на заседании парламента по импичменту президента Себастьяна Пиньеры, чтобы его коллега, находившийся на карантине, мог успеть на голосование. Трансляция заседания ведется на канале нижней палаты законодательного органа в YouTube.

Депутат из оппозиционной Социалистической партии начал выступление в 10:24 понедельника (16:24 мск) и закончил в 01:24 вторника (07:24 мск). Как сообщила радиостанция BioBio, депутаты два раза уходили на перерыв на 15 и 20 минут. За время выступления Наранхо дважды осматривал врач.

Видео дня

Перед заседанием депутат сказал BioBio, что у него заготовлена речь на 1 300 страниц, которую он планировал читать не менее 13 часов. Таким образом Наранхо хотел растянуть заседание до вторника, чтобы проголосовать по импичменту Пиньеры смог депутат Джорджо Джексон, который до 9 ноября должен был находиться на карантине из-за контакта с заразившимся коронавирусом. Джексон после наступления полуночи опубликовал на своей странице в Instagram видеозапись, на которой он сидит за рулем автомобиля и говорит, что выехал к зданию парламента. Его голос может сыграть решающую роль для достижения необходимой поддержки импичмента.

Группа законодателей внесла на рассмотрение парламента вопрос об импичменте Пиньеры из-за подозрений в коррупции на основании документов из "Досье Пандоры" (Pandora Papers). В Палате депутатов инициативу должны поддержать не менее 78 из 155 законодателей. Если сторонникам импичмента Пиньеры удастся набрать это количество голосов, вопрос будут вынесен на обсуждение в Сенате, где для отставки главы государства конституционное обвинение должны поддержать две трети членов верхней палаты.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 3 октября опубликовал выдержки из документов "Досье Пандоры". Чилийское СМИ Ciper, входящее в ICIJ, на основе этих документов опубликовало статью, в которой говорится, что в декабре 2010 года во время первого президентского срока Пиньеры его семья продала долю в руднике "Доминга" за $152 млн. Часть сделки была проведена на Британских Виргинских островах. По утверждению издания, платеж был разбит на три части, выплата последней из которых зависела от того, объявит ли правительство зону, где расположен рудник, заповедной. Пиньера в ответ на обвинения заявил, что обстоятельства сделки уже были расследованы и суд не нашел состава преступления.

Политика,Себастьян Пиньера,Ата-Мекен,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители