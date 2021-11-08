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Почему у Путина не может быть официального преемника

Елена Прошина
54 минуты назад

Политический обозреватель газеты «2000» Дмитрий Галкин назвал несколько возможных преемников президента РФ Владимира Путина и объяснил, почему ни один из них не может претендовать на статус официального преемника, пишет «Свободная пресса».

Почему у Путина не может быть официального преемника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как только в окружении президента появляется политик, способный претендовать на статус официального преемника, все группировки, имеющие собственных кандидатов, объединяются, чтобы помешать его возвышению. В результате возникает угроза политического конфликта, в ходе которого верховная власть может утратить контроль над важными медийными ресурсами и даже часть силовых группировок», - считает Галкин.

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По его словам, по этой причине «раскрутка» потенциального преемника быстро останавливается.

«Для того, чтобы официальный преемник появился, действующий правитель должен официально передать ему властные полномочия, продолжая при этом контролировать экономическое и политическое пространство страны. Так, например, происходил процесс передачи власти в Казахстане. Но в России это вряд ли возможно. Прежде всего, из-за большого числа официальных претендентов», - пояснил Галкин.

Он отметил, что кроме заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева в этом ряду можно назвать министра обороны РФ Сергея Шойгу, премьер-министра России Михаила Мишустина, председателя Госдумы Вячеслава Володина. По словам эксперта, каждый из них располагает значительными ресурсами для ведения политической борьбы.

Он отметил, что Путин, придя к власти, сумел стабилизировать политическую систему, при этом ничего не сделав для появления нормально функционирующих политических институтов в стране.

«Поэтому процесс передачи власти неизбежно будет носить кризисный характер. Однако я не думаю, что нас ждет буквальное повторение 90-х. Просто, когда мы пытаемся вообразить затяжной социальный и политический кризис, мы неизбежно обращаемся к этому опыту. Мне кажется, что надвигающийся кризис будет развиваться по другому сценарию, но при этом, вполне вероятно, что он кажется столь же тяжелым», - заявил Галкин.

Ранее бывший кремлевский спичрайтер, участвовавший в подготовке выступлений премьер-министра РФ, политтехнолог Аббас Галлямов в своем Телеграм-канале заявил, что Россию ждет новая федерализация и новые 1990-е. По его словам, центр будет слабеть, а регионы «брать столько суверенитета, сколько смогут унести». Возглавят этот процесс «путинские технократы» — те, что посмелее; а те, кому смелости не хватит, проиграют выборы лидерам нарождающейся сепаратистской волны.

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