О чем Путин поговорил с ЦРУ

Разговор формата «президент — начальник разведки иностранного государства» довольно редкий в дипломатической практике и не вписывается ни в один протокол. Тем не менее факт того, что телефонный разговор Путина с Бёрнсом состоялся (информация о нём появилась спустя лишь неделю после визита), говорит о том, что Москва и Вашингтон придают данной проблематике важное значение, если не исключительное. В подаче Вашингтона миссия Бёрнса в Москве состояла в том числе в том, чтобы донести высокую обеспокоенность Америки, как там говорят, «подозрительным скоплением российских войск близ границ с Украиной». И якобы глава ЦРУ даже приехал в Москву с неким «предупреждением». На что ранее российская сторона уже говорила о «передвижении войск по своей территории», которое не должно беспокоить ни Украину, ни тем более Америку.

Фото: ТАСС ТАСС

Стилистически всё это несколько напоминает события весны текущего года, когда Киев и Вашингтон также говорили о «сосредоточении войск», но потом эта тема как-то рассосалась, зато образовался саммит Путина и Байдена в Женеве. Сейчас в Москве также не исключают проведение встречи в верхах чуть ли не до конца года, однако в США пока эту информацию не подтверждают. Хотя и не опровергают саму возможность такой встречи в будущем. Отличие от весенней ситуации состоит главным образом в том, что несколько изменилась ситуация на самой Украине. Можно даже говорить о политическом микрокризисе, который на фоне того, что Минский процесс зашёл глубоко в тупик, может вылиться в опасную дестабилизацию ситуации на юго-востоке.

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В украинском правительстве произошли перестановки, которые в Москве оценили как «ястребиные». На прошлой неделе Верховная рада назначила экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова главой Минобороны. Новый министр тотчас заявил, что стране нужно искать новые форматы для урегулирования ситуации в Донбассе. Что уже можно понимать как формальный отказ от Минских соглашений, выполнение которых Киев и так всё последнее время саботировал.

Ранее ВСУ впервые применили в Донбассе беспилотники турецкого производства Bayraktar TB2. Украина подписала договор о покупке партии таких ударных беспилотников ещё в начале 2019 года. В общей сложности собираясь закупить 24 такие системы, хотя ранее речь шла о полусотне аппаратов. Стоимость заключённого в 2019 году контракта составила, по некоторым оценкам, до 300 млн долларов. Турецкие дроны получили известность во время армяно-азербайджанской войны осенью 2020 года. Помимо Баку, эти же аппараты ранее закупили Катар и Польша. Сама Турция успешно применяла беспилотники данного класса в Сирии во время операции «Весенний щит» в феврале 2020 года, а до этого в Ливии — против армии маршала Хафтара.

Это не единственный военный украино-турецкий контракт: в 2023 году на вооружение ВМС Украины должны поступить два корвета турецкого производства, которые будут базироваться в Чёрном и Азовском морях. В перспективе Украина собирается производить как дроны, так и военные корабли данного класса самостоятельно. Также стало известно о переговорах Киева с Лондоном на предмет закупки партии вооружений, включая несколько ракетных систем. По заявлению офиса президента Украины, Великобритания за 1,4 миллиарда долларов должна переоснастить ВМС Украины в том числе современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО. Так что, возможно, в Киеве в долгосрочном плане делают ставку на решение «проблемы Донбасса и Крыма» военным путём наподобие того, как сделал в прошлом году азербайджанский президент с Карабахом. Если это так, то такая самонадеянность не сулит хороших перспектив в мирном урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.

Пока же оттуда снова стали поступать новости о нарушениях режима прекращения огня. И уже на этом фоне происходит активизация усилий, направленная на вступление Украины в НАТО.

Тем временем вокруг Владимира Зеленского усилилась политическая нервозность. Опросы общественного мнения показывают существенное снижение рейтинга действующего президента. На начало ноября он, по данным Центра Разумкова, составлял 18,7%. Антирейтинг же достиг 32%. Оно, конечно, Центр Разумкова можно заподозрить в предвзятости. Всё же не так давно — в начале октября — Зеленский поссорился со своим политическим попутчиком, сместив с помощью правящей партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова с поста спикера Рады. После чего тот намекнул на возможность политической блокировки уже с другим отставником администрации Зеленского бывшим главой МВД Арсеном Аваковым. Который, в свою очередь, подумывает над созданием новой партии, где могут найти себе место представители самых разных политических течений — от Дмитрия Разумкова до Арсения Яценюка, от Владимира Гройсмана до Юлии Тимошенко и Олега Ляшко. Эта широкая и пёстрая коалиция, видимо, готовится бросить вызов Зеленскому в случае, если тот пойдёт на второй президентский срок. Судя по некоторым признакам, её может поддержать — не столько словом, сколько деньгами — олигарх Ринат Ахметов, который имеет большой интерес в том числе на юго-востоке страны. Как говорится, какие выборы на Украине без создания новой партии с претензией на то, чтобы стать правящей. И за которой стояли бы «свои» олигархи, которых успели потеснить, но они жаждут реванша. Возможно, и сам Разумков попробует создать собственную партию и выдвинуться в президенты в 2024 году.

Все эти политические интриги и телодвижения, мягко говоря, не усиливают позиции Зеленского на внешнеполитической арене, в том числе как переговорщика по вопросам урегулирования в Донбассе. Это не может не учитывать Москва, которая не спешит протягивать президенту недоговороспособной Украины руку помощи в виде, скажем, саммита Путин — Зеленский, на котором последний мог бы попытаться набрать какие-либо политические очки. Москве от Киева нужно прежде всего выполнение Минских соглашений, которые Киев выполнять не хочет, да и не может в силу внутриполитических раскладов на Украине. Попытки Зеленского мобилизовать на свою сторону новую американскую администрацию с тем, чтобы та надавила на Москву — прежде всего в направлении ревизии Минских соглашений — пока не принесли явных результатов. Во всяком случае Сергей Лавров, пересказывая суть телефонной беседы Путина и Бёрнса, заявил, что Вашингтон привержен принципам Минских соглашений, в том числе в части предоставления особого статуса Донбассу. И в Москве надеются, что американцы «уговорят» Зеленского пойти в этой части на компромисс. Ну а если не уговорят, то в Москве могут подождать и до 2024 года, до президентских выборов на Украине, и посмотреть, чем они закончатся.

Всё же нельзя не напомнить, что своей победой на выборах Зеленский был отчасти обязан в том числе тому, что посеял надежды на возможность достижения мира в Донбассе и какого-то, хотя бы частичного замирения с Россией. Однако с некоторых пор он сделал ставку на «ястребов» и ужесточение переговорных позицией с Москвой. Пока, как говорится, «не прокатывает». И даже Америка не сильно помогает.

Вашингтону сейчас важно всё же договориться с Москвой о «предсказуемости» по всему комплексу спорных проблем, начиная от контроля над стратегическими вооружениями, установления понятных правил кибербезопасности и заканчивая работой посольств и консульств. Украина тоже есть в этом списке, но не на первом месте. Москва также стремится прийти к какому-то пониманию с Вашингтоном и уже по этой причине не будет форсировать украинское направление ни в каком формате, в том числе воздерживаясь от силовых ответов на такие заведомые провокации, как использование беспилотников с целью переменить ход военного противостояния. В то же время вступление Украины в НАТО обозначено Москвой как «красная линия», пересечение которой может спровоцировать отнюдь не «рутинный ответ» со стороны России. В Вашингтоне тоже не могут этого не понимать.