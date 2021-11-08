Лавров огласил позицию директора ЦРУ по Донбассу

«И на встрече президентов [России и США] Путина и Байдена в Женеве в июне этого года, и в ходе недавних визитов замгоссекретаря США Виктории Нуланд и директора ЦРУ Бернса в ходе их контактов с российскими руководителями — на всех этих встречах и президент США, и его подчиненные прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса», — сказал Лавров на пресс-конференции.