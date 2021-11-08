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Лавров огласил позицию директора ЦРУ по Донбассу

Lenta.ru
1 час назад

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в ходе визита в Москву подтвердил важность выполнения Минских договоренностей и соблюдения особого статуса Донбасса. Его позицию огласил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Лавров огласил позицию директора ЦРУ по Донбассу
Фото: ТАССТАСС

«И на встрече президентов [России и США] Путина и Байдена в Женеве в июне этого года, и в ходе недавних визитов замгоссекретаря США Виктории Нуланд и директора ЦРУ Бернса в ходе их контактов с российскими руководителями — на всех этих встречах и президент США, и его подчиненные прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Бернс прилетел в Москву по поручению президента США Джо Байдена 2 ноября. Он встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным.

В МИД раскрыли подробности разговора с директором ЦРУ

Обострение ситуации в Донбассе началось в начале октября после задержания Киевом представителя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка. Луганск потребовал освобождения офицера, но украинская сторона заверила, что задержанный проводил слежку за позициями ВСУ. С тех пор диалог Киева и ЛНР в «минском формате» был приостановлен.

Политика,Уильям Бернс,Сергей Лавров,ЦРУ,РИА Новости,
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