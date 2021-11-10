Движение на Ленинском проспекте Москвы ограничат на два месяца

На Ленинском проспекте на два месяца ограничат движение автомобилей: как на самой магистрали, так и на ее дублерах. Причина — строительство станций метро, сообщает ЦОДД. Движение в область ограничат с 15 ноября по 17 января 2022 года, а в центр — с 30 ноября по 25 декабря.

Обещают, что стройка будет поэтапной, перекрывать станут по одной полосе, обустроив временные расширения от владения 87 до владения 91, то есть примерно от пересечения Ленинского с улицами Марии Ульяновой и Гарибальди (одна ведет на проспект Вернадского, другая — на Профсоюзную улицу).

На запрос Business FM о том, как на практике будет выглядеть схема движения на участке и как она может повлиять на пропускную способность дороги, ответа от властей Москвы на момент публикации материала не поступало.

Эксперты считают, что грядущее ограничение станет проблемой для жителей всего юго-запада столицы и для транзитного трафика. Мнение вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.

Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза «Мы увидим достаточно серьезные пробки на Ленинском и, как следствие, на проспекте Вернадского. И весь юго-запад испытает ограничения. Мы увидим ограничения и сложности с трафиком и на ТТК, и на МКАД».

Протяженность Ленинского — более 12 километров. Здесь всего три станции метро. К 2024 году власти обещают появление еще трех, ради этого и перекрывают сейчас часть дороги. Вот что рассказывает Марина, проживающая в районе Теплый Стан:

«Муж ездит в Первую градскую больницу на процедуры. Это будет очень неудобно, потому что ближайшее метро до Ленинского проспекта находится далеко и неудобно, поэтому по возможности все стараются ехать наземным транспортом. И конечно, это ограничение затронет многих людей. Тем более период этого ограничения очень неудобен — новогодние праздники».

Перекрытие Ленинского в новогодний и рождественский период чревато огромными пробками, поскольку и без дополнительных ограничений в этом районе движение часто затруднено, так как в центр едут автомобилисты из Новой Москвы, рассуждает местная жительница Екатерина:

«Строительство метро — это благое дело, но в этот период будет коллапс, потому что, если ты едешь, например, из области, с Киевского шоссе ты выезжаешь на Ленинский — там пробки и утром, и вечером, потому что вся Новая Москва едет оттуда и уже стоит. Если еще будут какие-то ограничения с улиц или какие-то сужения полос, а там уже есть сужения, и там всегда все стоит и вечные пробки, и если это будет в предновогодний период, я даже не представляю, какой это будет коллапс. Там еще и большой торговый центр стоит на Ленинском — «Рио».