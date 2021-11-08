Экс-министр энергетики Шматко умер от коронавируса

«Скончался бывший министр энергетики — Сергей Шматко. Ему было пятьдесят пять лет. Неделю назад у экс-министра был обнаружен коронавирус», — передает telegram-канал Baza.

Сообщается, что Шматко положили в городскую клиническую больницу № 52. Победить коронавирус не удалось. Бывший министр скончался 7 ноября 2021 года в реанимации.

Сергей Шматко занимал возглавлял Министерство энергетики РФ с 2008 по 2012 годы. В 2013 году его назначили на пост специального представителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики. С июня 2013 года по 2015 год Шматко возглавлял совет директоров «Россетей».