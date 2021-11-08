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Бывший министр энергетики РФ скончался от коронавируса

Ura.Ru
1 час назад

В Москве от коронавируса скончался бывший министр энергетики России Сергей Шматко. Последние дни политик провел в реанимации.

Экс-министр энергетики Шматко умер от коронавируса
Фото: ТАССТАСС

«Скончался бывший министр энергетики — Сергей Шматко. Ему было пятьдесят пять лет. Неделю назад у экс-министра был обнаружен коронавирус», — передает telegram-канал Baza.

Сообщается, что Шматко положили в городскую клиническую больницу № 52. Победить коронавирус не удалось. Бывший министр скончался 7 ноября 2021 года в реанимации.

Сергей Шматко занимал возглавлял Министерство энергетики РФ с 2008 по 2012 годы. В 2013 году его назначили на пост специального представителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики. С июня 2013 года по 2015 год Шматко возглавлял совет директоров «Россетей».

Политика,Сергей Шматко,Россети,Минэнерго,
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