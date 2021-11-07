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Экс-спичрайтер Кремля предрек возвращение 90-х после ухода Путина

Ura.Ru
47 минут назад

Если президент РФ Владимир Путин решит покинуть свой пост, в стране начнется хаос. Регионы будут брать себе все больше власти, а Россию захлестнут этнополитические конфликты. Такое мнение высказал бывший кремлевский спичрайтер, работавший в департаменте по подготовке публичных выступлений премьер-министра РФ, политтехнолог Аббас Галлямов.

Начнется хаос: Экс-спичрайтер Кремля описал последствия ухода Путина
Фото: ТАССТАСС

«Антимосковские настроения стали одной из доминант массового сознания в глубинке. В национальных республиках недовольство оформится в этнической плоскости. Впереди новая федерализация и новые 1990-е. Центр будет слабеть, а регионы — брать столько суверенитета, сколько смогут унести», — написал он на своем telegram-канале.

Он также сообщил, что после ухода Путина Россию ждет разруха и множество конфликтов, как было 30 лет назад. Новой власти просто не на что будет опираться, считает Галлямов.

«После ухода Путина много ли новое демократическое правительство способно сделать в одиночку, на кого ему опираться? Институты в стране разрушены и заменены симулякрами. Без новых 90-х, с их хаотично вспыхивающими тут и там конфликтами, не обойдется», — предупредил эксперт.

Политика,Аббас Галлямов,Владимир Путин,
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