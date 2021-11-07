Начнется хаос: Экс-спичрайтер Кремля описал последствия ухода Путина

«После ухода Путина много ли новое демократическое правительство способно сделать в одиночку, на кого ему опираться? Институты в стране разрушены и заменены симулякрами. Без новых 90-х, с их хаотично вспыхивающими тут и там конфликтами, не обойдется», — предупредил эксперт.