Начнется хаос: Экс-спичрайтер Кремля описал последствия ухода Путина

Если президент РФ Владимир Путин решит покинуть свой пост, в стране начнется хаос. Регионы будут брать себе все больше власти, а Россию захлестнут этнополитические конфликты. Такое мнение высказал бывший кремлевский спичрайтер, работавший в департаменте по подготовке публичных выступлений премьер-министра РФ, политтехнолог Аббас Галлямов.
«Антимосковские настроения стали одной из доминант массового сознания в глубинке. В национальных республиках недовольство оформится в этнической плоскости. Впереди новая федерализация и новые 1990-е. Центр будет слабеть, а регионы — брать столько суверенитета, сколько смогут унести», — написал он на своем telegram-канале.
Он также сообщил, что после ухода Путина Россию ждет разруха и множество конфликтов, как было 30 лет назад. Новой власти просто не на что будет опираться, считает Галлямов.
«После ухода Путина много ли новое демократическое правительство способно сделать в одиночку, на кого ему опираться? Институты в стране разрушены и заменены симулякрами. Без новых 90-х, с их хаотично вспыхивающими тут и там конфликтами, не обойдется», — предупредил эксперт.