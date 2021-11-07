Кадыров поставил точку в споре с Симоньян

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил поставить точку в споре с главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Он сообщил в своем Telegram-канале, что поговорил с ней по телефону.

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Кадыров отметил, что они с Симоньян общались один на один «спокойно и без обид о том, что правильно, а что нет».

«И я, и Маргарита едины во мнении, что Кавказ — это прекрасный край, который подарил России замечательных людей: героев, артистов, художников, писателей, ученых...» — добавил глава республики.

Кадыров также назвал недопустимым нападки и угрозы в адрес Симоньян, которые допускались в ее аккаунтах в ходе спора. Он отметил, что мнение стоит высказывать и аргументировать, но не следует переходить рамки разумного. Он призвал интернет-сообщество не позориться и быть благоразумным.

Также чеченский лидер высказал мнение, что будь обе стороны конфликта в Новой Москве, из-за которого разгорелся спор, одной национальности, никто и не придал бы этому значения. «Журналисты и блогеры должны понимать, что, раздувая конфликт, они только провоцируют обе стороны на дальнейшие необдуманные действия», — добавил Кадыров, призвав вовремя останавливаться.

Ранее Кадыров обратился к Симоньян из-за ее поста о «приезжих» и «лицах кавказской национальности». Он посчитал, что российские СМИ не освещают преступления, которые совершают лица других национальностей, но специально отбирают инфоповоды, в которых фигурируют кавказцы.