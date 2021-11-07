«Небезопасно»: В Госдуме посоветовали США не повторять ошибку Британии

В Госдуме призвали США «не размахивать факелами у пороховых бочек», посылая военные корабли к берегам Крыма. С таким призывом выступил депутат Михаил Шеремет, передает РИА «Новости».

Фото: USNavyEurope/Twitter USNavyEurope/Twitter

Парламентарий сказал, что американским кораблям не стоит идти по стопам английского эсминца и нарушать границы территориальных вод России, пытаясь демонстрировать поддержку Украины.

«Безобразничать у наших границ абсолютно небезопасно. Не стоит размахивать факелами вблизи пороховых бочек», - заявил Шеремет.

Он отметил, что Россия не заинтересована в конфликтах, но любые провокации «будут пресечены на корню».

Шеремет призвал к диалогу и переговорам, сказав, что демонстрация военной силы не поможет решить никакие проблемы и вопросы. Не надо испытывать Россию на прочность, подытожил депутат.

В минувшем июне британский эсминец Defender пересёк российскую границу и на 3 км вошёл в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент. После предупредительной стрельбы и бомбометания по курсу движения эсминца с российского Су-24М британский корабль покинул территориальные воды России.