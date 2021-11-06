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Захарова ответила на критику Ястржембского и Собчак

Газета.Ru
49 минут назад

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на критику со стороны дипломата Сергея Ястржембского и Ксении Собчак. Об этом она рассказала в прямом эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Захарова ответила на критику Ястржембского и Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никогда не мешайте бывшим осуждать нынешних - возможно, это их единственное утешение», — заявила Захарова.

Таким образом, официальный представитель МИД ответила на вопрос Владимира Соловьева: «был ли объявлен выговор Захаровой по их требованию?».

Захарова призналась в неуважении к Собчак

Ранее телеведущий Владимир Соловьев назвал Ксению Собчак «матерящейся теткой, целующейся с девками». Об этом он заявил в выпуске своего шоу «Полный контакт» на YouTube. Поводом для резкой критики стало ее интервью с бывшим пресс-секретарем Бориса Ельцина и дипломатом Сергеем Ястржембским.

Дипломат выразил сомнения в профпригодности официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Соловьев также назвал телеведущую и журналиста Собчак циничной и безнравственной из-за скандала на свадьбе популярного рэпера Моргенштерна и смертельного ДТП на трассе в Сочи.

Политика,Сергей Ястржембский,Мария Захарова,Борис Ельцин,Владимир Соловьев,Ксения Собчак,МИД,
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