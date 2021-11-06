Захарова ответила на критику Ястржембского и Собчак

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на критику со стороны дипломата Сергея Ястржембского и Ксении Собчак. Об этом она рассказала в прямом эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Никогда не мешайте бывшим осуждать нынешних - возможно, это их единственное утешение», — заявила Захарова.
Таким образом, официальный представитель МИД ответила на вопрос Владимира Соловьева: «был ли объявлен выговор Захаровой по их требованию?».
Ранее телеведущий Владимир Соловьев назвал Ксению Собчак «матерящейся теткой, целующейся с девками». Об этом он заявил в выпуске своего шоу «Полный контакт» на YouTube. Поводом для резкой критики стало ее интервью с бывшим пресс-секретарем Бориса Ельцина и дипломатом Сергеем Ястржембским.
Дипломат выразил сомнения в профпригодности официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Соловьев также назвал телеведущую и журналиста Собчак циничной и безнравственной из-за скандала на свадьбе популярного рэпера Моргенштерна и смертельного ДТП на трассе в Сочи.