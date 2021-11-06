Кадыров обратился к Симоньян после ее слов о кавказцах

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале обратился к телеведущей Маргарите Симоньян из-за ее поста о «приезжих» и «лицах кавказской национальности».

«Когда мы интересуемся у главредов ряда СМИ, почему они без повода упоминают Северный Кавказ или кавказцев в негативном контексте, нам не раз отвечали открыто: без такого упоминания у нас не бывает просмотров», — заявил глава Чеченской Республики. Он также призвал перестать «рекламировать свой информационный продукт на кавказцах».

Кадыров отметил, что российские СМИ не освещают преступления, которые совершают лица других национальностей, но специально отбирают инфоповоды, в которых фигурируют кавказцы. «Такой грязный прием может привести к непоправимым последствиям», — добавил глава Чечни.

Он уточнил, что подобные высказывания приучат поколения россиян верить в то, что «Кавказ — это отдельное государство». Также, по мнению Кадырова, в России дезинформацией о кавказцах занимаются «агенты иностранных государств». Глава Чечни призвал подключить к решению этой проблемы спецслужбы.

В противном случае, заявил Кадыров, может появиться человек, который найдет «провокаторов» самостоятельно и «совершит преступление, защищая свою честь и достоинство». По его мнению, сам по себе поиск виновных не составит труда.