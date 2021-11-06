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Кадыров обратился к Симоньян после ее слов о кавказцах

Lenta.ruиещё 5
14 часов назад

Кадыров обратился к Симоньян после ее слов о кавказцах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале обратился к телеведущей Маргарите Симоньян из-за ее поста о «приезжих» и «лицах кавказской национальности».

«Когда мы интересуемся у главредов ряда СМИ, почему они без повода упоминают Северный Кавказ или кавказцев в негативном контексте, нам не раз отвечали открыто: без такого упоминания у нас не бывает просмотров», — заявил глава Чеченской Республики. Он также призвал перестать «рекламировать свой информационный продукт на кавказцах».

Кадыров отметил, что российские СМИ не освещают преступления, которые совершают лица других национальностей, но специально отбирают инфоповоды, в которых фигурируют кавказцы. «Такой грязный прием может привести к непоправимым последствиям», — добавил глава Чечни.

Он уточнил, что подобные высказывания приучат поколения россиян верить в то, что «Кавказ — это отдельное государство». Также, по мнению Кадырова, в России дезинформацией о кавказцах занимаются «агенты иностранных государств». Глава Чечни призвал подключить к решению этой проблемы спецслужбы.

В противном случае, заявил Кадыров, может появиться человек, который найдет «провокаторов» самостоятельно и «совершит преступление, защищая свою честь и достоинство». По его мнению, сам по себе поиск виновных не составит труда.

Ранее Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале пост, осуждающий преступления приезжих в Россию граждан стран Закавказья. В нем телеведущая и главный редактор телеканала RT призвала мигрантов прекратить нарушать закон Российской Федерации. В противном случае их поведение может привести к ужесточению миграционного законодательства.

Политика,Мигранты,Маргарита Симоньян,Рамзан Кадыров,Russia Today,
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