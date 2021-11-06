Кадыров откровенно высказался о скандале из-за драки в Новой Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров эмоционально прокомментировал резонанс из-за нападения группы людей на мужчину с ребенком в Новой Москве. Свои мысли относительно этой истории он изложил в Telegram-канале.
«Мне, как и любому кавказцу, уже надоело это вечное обвинение по любому, даже маленькому происшествию. Весь интернет за пару дней заполонили заявления о неподобающем поведении всех без исключения кавказцев, причем, даже из уст, казалось бы, политически грамотных людей, называющих себя патриотами государства. Когда кавказцы побеждают на татами, борцовском ковре или на ринге, это - "россияне", и весь интернет гордится успехами российских спортсменов. Когда устраивают драку и говорят на ломаном русском, это - "понаехавшие, у которых надо поголовно проверить регистрацию», - написал глава Чечни.
По его словам, даже если кавказец подрался, то его надо молча задержать и посадить по всей строгости закона, а не устраивать дополнительную шумиху в СМИ.
«Несколько дней называли подравшихся в Ватутинках уроженцами республик СКФО. Ни одно продажное СМИ не извинилось за распространение недостоверной информации или разжигание розни. Заявляю: мы, жители Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы и другие - все без исключения!), являющиеся гражданами Российской Федерации, не приезжие. Живем у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда! Это наша Родина, и на защиту Родины, кстати, кавказцы всегда становились стеной», - добавил Кадыров.
Кадыров также заявил, что в начале 2000-х годов зарубежные государства были заинтересованы в развале России и, в частности, в развязывании войны внутри страны с помощью «предателей». Тогда жители Кавказа «не позволили это сделать и вырезали с корнями международную террористическую группировку».
«Именно после полного провала плана по развязыванию войны на Северном Кавказе у западных спецслужб появились другие варианты развала России: война в Южной Осетии, вечное недовольство Украины Россией, санкции, ограничения - все это очередные этапы немой войны против большой, сильной и великой страны, которую не победить в открытом противостоянии», — добавил глава Чечни.