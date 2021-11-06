В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Россию и Белоруссию объединят под одним символом

Майк Габриелян
23 минуты назад

У Союзного государства России и Белоруссии появится свой символ. Работа над ним уже идет. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, передает «РИА Новости».

Россию и Белоруссию объединят под одним символом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы над этим работаем. Мы видим объединяющий символ, который необходим», - заявил Мезенцев.

При этом Мезенцев не пояснил, над чем конкретно идет работа – гербом, флагом или гимном. Он употребил словосочетание «союзный символ».

По его словам, недавно он рассказал о создании нового символа главам государств, членам Высшего госсовета.

«Если мы помечтаем, какое-то время пройдет, и многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ», - сказал Мезенцев.

В 1999 году президенты РФ и РБ подписали Договор о создании Союзного государства. В статье 10 говорится: «Союзное государство имеет свой герб, флаг, гимн и другие атрибуты государственности». Однако за два десятилетия у Союзного государства так и не появилось своей символики.

Путин заявил об интеграции России и Белоруссии

Минувшей весной СМИ спросили у россиян и белорусов, каким они видят символ Союза. Опрошенные предложили такие варианты: зубр и медведь, зубр и береза, василек и ромашка, береза и василек.

Политика,Дмитрий Мезенцев,РИА Новости,
39
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители