Россию и Белоруссию объединят под одним символом

У Союзного государства России и Белоруссии появится свой символ. Работа над ним уже идет. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, передает «РИА Новости».
«Мы над этим работаем. Мы видим объединяющий символ, который необходим», - заявил Мезенцев.
При этом Мезенцев не пояснил, над чем конкретно идет работа – гербом, флагом или гимном. Он употребил словосочетание «союзный символ».
По его словам, недавно он рассказал о создании нового символа главам государств, членам Высшего госсовета.
«Если мы помечтаем, какое-то время пройдет, и многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ», - сказал Мезенцев.
В 1999 году президенты РФ и РБ подписали Договор о создании Союзного государства. В статье 10 говорится: «Союзное государство имеет свой герб, флаг, гимн и другие атрибуты государственности». Однако за два десятилетия у Союзного государства так и не появилось своей символики.
Минувшей весной СМИ спросили у россиян и белорусов, каким они видят символ Союза. Опрошенные предложили такие варианты: зубр и медведь, зубр и береза, василек и ромашка, береза и василек.