Россию и Белоруссию объединят под одним символом

У Союзного государства России и Белоруссии появится свой символ. Работа над ним уже идет. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, передает «РИА Новости».

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«Мы над этим работаем. Мы видим объединяющий символ, который необходим», - заявил Мезенцев.

При этом Мезенцев не пояснил, над чем конкретно идет работа – гербом, флагом или гимном. Он употребил словосочетание «союзный символ».

По его словам, недавно он рассказал о создании нового символа главам государств, членам Высшего госсовета.

«Если мы помечтаем, какое-то время пройдет, и многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ», - сказал Мезенцев.

В 1999 году президенты РФ и РБ подписали Договор о создании Союзного государства. В статье 10 говорится: «Союзное государство имеет свой герб, флаг, гимн и другие атрибуты государственности». Однако за два десятилетия у Союзного государства так и не появилось своей символики.