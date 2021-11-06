В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

«Будет очень кроваво»: Стрелков предупредил Россию о скорой войне

Майк Габриелян
43 минуты назад

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков предрек «большую кровавую войну» и заявил, что перестал отмечать все праздники. Об этом он написал в своем Telegram-канале

«Будет очень кроваво»: Стрелков предупредил Россию о скорой войне
Фото: ТАССТАСС

«Нечего праздновать у нас людям, которые знают о том, что реально происходит и где мы скоро окажемся», - заявил Стрелков.

По его словам, накануне «укры опять убили и ранили неизвестное пока число военнослужащих "корпусов"».

«Били по окраинам Донецка сегодня жестко - как давно не били», - отметил военачальник.

По его словам, ситуация на Донбассе продолжает обостряться, а патриотические «шапкозакидатели образца 2014 года» напевают «гнусно-бравурные песни». На самом деле, по мнению Стрелкова, война может стать кровавым побоищем для всех.

«Если в этом году неизбежная большая война реально начнется - то, боюсь, всё будет о-о-очень кроваво не только для укров и малобоеспособных "корпусов», - написал экс-глава Минобороны ДНР.

Ранее депутат Рады Олег Волошин назвал срок, за который Украина потерпит полный разгром, если решит воевать с Россией.

Политика,Олег Волошин,Игорь Стрелков,Министерство обороны,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители