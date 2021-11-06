«Будет очень кроваво»: Стрелков предупредил Россию о скорой войне

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков предрек «большую кровавую войну» и заявил, что перестал отмечать все праздники. Об этом он написал в своем Telegram-канале

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«Нечего праздновать у нас людям, которые знают о том, что реально происходит и где мы скоро окажемся», - заявил Стрелков.

По его словам, накануне «укры опять убили и ранили неизвестное пока число военнослужащих "корпусов"».

«Били по окраинам Донецка сегодня жестко - как давно не били», - отметил военачальник.

По его словам, ситуация на Донбассе продолжает обостряться, а патриотические «шапкозакидатели образца 2014 года» напевают «гнусно-бравурные песни». На самом деле, по мнению Стрелкова, война может стать кровавым побоищем для всех.

«Если в этом году неизбежная большая война реально начнется - то, боюсь, всё будет о-о-очень кроваво не только для укров и малобоеспособных "корпусов», - написал экс-глава Минобороны ДНР.