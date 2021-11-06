Захарова обратилась к Британии после митингов в Лондоне

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к британской прессе после массовых митингов в Лондоне. Соответствующее сообщение появилось в ее Telegram-канале.

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Дипломат поделилась кадрами из Лондона, на которых видно, как правоохранители силой теснят толпу митингующих, в том числе журналистов, освещающих происходящее. По словам дипломата, британской прессе стоит использовать для описания происходящего свои же шаблонные «агитки» против России: «Потрясены насилием против мирных протестующих».

Спикер русского внешнеполитического ведомства выразила надежду, что на этот раз пресса в Великобритании поступит честно и объективно осветит проблемы своего государства.