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В МИД России обратились к британской прессе после митингов в Лондоне

Lenta.ru
1 час назад

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к британской прессе после массовых митингов в Лондоне. Соответствующее сообщение появилось в ее Telegram-канале.

Захарова обратилась к Британии после митингов в Лондоне
Фото: ТАССТАСС

Дипломат поделилась кадрами из Лондона, на которых видно, как правоохранители силой теснят толпу митингующих, в том числе журналистов, освещающих происходящее. По словам дипломата, британской прессе стоит использовать для описания происходящего свои же шаблонные «агитки» против России: «Потрясены насилием против мирных протестующих».

Спикер русского внешнеполитического ведомства выразила надежду, что на этот раз пресса в Великобритании поступит честно и объективно осветит проблемы своего государства.

Ранее сообщалось, что участники Марша миллиона масок в Лондоне, организованного движением Anonymous, сожгли на Трафальгарской площади чучело премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Некоторые участники митинга требуют освобождения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, другие — отмены COVID-паспортов. Еще одна группа демонстрантов пришла с огромным флагом с надписью «Трамп победил».

Политика,Борис Джонсон,Мария Захарова,Anonymous,Wikileaks,МИД,
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