Кремль отказался принимать признание Минском российского Крыма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что признание парламентом Белоруси российского Крыма не может считаться официальным, так как это должен сделать президент республики. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Накануне на заседании Высшего Госсовета Союзного государства Александр Лукашенко пожаловался российскому лидеру Владимиру Путина на то, что тот не пригласил его с собой в Крым.
«Владимир Владимирович мне обещал, что возьмет меня с собой в Крым, покажет, что там нового сделано. Но вот сегодня один уехал, и меня с собой не пригласил», - сказал Лукашенко.
После этого белорусский политик, председатель парламентской комиссии по международным делам Андрей Савиных заявил, что слова Лукашенко означают признание полуострова территорией России. В Белоруссии «и де-факто, и де-юре» Крым давно считается российским.
«Заявление президента было, что это политическая реальность. Сегодня это недвусмысленно было объявлено. И для нас Крым, скажем так, и месяц назад был неотъемлемой частью Российской Федерации», — сказал Савиных.
Комментируя позицию белорусского депутата, Дмитрий Песков заявил, что официальную позицию государства может огласить только его глава.
«В Белоруссии парламент не определяет внешнюю политику. Как и у нас, это прерогатива президента», - сказал он.
На заседании Высшего Госсовета была утверждена Военная доктрина Союзного государства.