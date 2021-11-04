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В Кремле рассказали о наличии у Лукашенко давнего приглашения посетить Крым

Деловая газета "Взгляд"
33 минуты назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко имеет давнее приглашение посетить Крым, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле рассказали о наличии у Лукашенко давнего приглашения посетить Крым
Фото: ReutersReuters

«У президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым, давнейшее», – ответил он на вопрос ТАСС о том, планирует ли президент России Владимир Путин официально пригласить на полуостров своего белорусского коллегу.

Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.

Путь Лукашенко к признанию Крыма российским сочли экзотическим

Также глава Белоруссии пожаловался, что президент России Владимир Путин не взял его сегодня с собой в Крым и попросил его взять хотя бы в Петербург, пригласив российского лидера в Белоруссию. Путин в свою очередь заявил, что готов показать памятник в Севастополе Лукашенко, который после воссоединения Крыма с Россией там еще не был.

Политика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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