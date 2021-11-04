В Кремле рассказали о наличии у Лукашенко давнего приглашения посетить Крым

«У президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым, давнейшее», – ответил он на вопрос ТАСС о том, планирует ли президент России Владимир Путин официально пригласить на полуостров своего белорусского коллегу.

Также глава Белоруссии пожаловался, что президент России Владимир Путин не взял его сегодня с собой в Крым и попросил его взять хотя бы в Петербург, пригласив российского лидера в Белоруссию. Путин в свою очередь заявил, что готов показать памятник в Севастополе Лукашенко, который после воссоединения Крыма с Россией там еще не был.