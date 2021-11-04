Путин и Лукашенко утвердили Союзное государство

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет, который утвердил союзные программы с между государствами. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Вижу, Путин подписал, и я подпишу», - сказал Лукашенко
Кроме того, стороны утвердили 28 союзных программ.
Союзное государство для Белоруссии является «приоритетом из приоритетов», передает ТАСС слова главы республики.
Он отметил, что Белоруссия и Россия создали уникальную интеграционную модель, благодаря которой обеспечиваются равные права белорусов и россиян, а также защищены «единые для наших братских народов исторические и моральные ценности».
Теперь обе страны приступают к перезагрузке совместного экономического пространства, которая заключается во внедрении современных технологий, стилей и методов принятия решений, сказал Лукашенко. Стороны установят единые правила поставок продовольствия на рынок Союзного государства, а к июлю 2022 году разработают принципы формирования единого рынка газа.
Особое значение приобретает стабильность на границе России и Белоруссии, подчеркнул Путин. В связи с этим Москва будет продолжать оказывать помощь Минску. Стороны намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела обоих государств, добавил российский президент.