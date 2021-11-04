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Путин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства

Ювелина Бернст
1 час назад

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет, который утвердил союзные программы с между государствами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин и Лукашенко утвердили Союзное государство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вижу, Путин подписал, и я подпишу», - сказал Лукашенко

Кроме того, стороны утвердили 28 союзных программ.

Союзное государство для Белоруссии является «приоритетом из приоритетов», передает ТАСС слова главы республики.

Он отметил, что Белоруссия и Россия создали уникальную интеграционную модель, благодаря которой обеспечиваются равные права белорусов и россиян, а также защищены «единые для наших братских народов исторические и моральные ценности».

Теперь обе страны приступают к перезагрузке совместного экономического пространства, которая заключается во внедрении современных технологий, стилей и методов принятия решений, сказал Лукашенко. Стороны установят единые правила поставок продовольствия на рынок Союзного государства, а к июлю 2022 году разработают принципы формирования единого рынка газа.

Лукашенко объявил о референдуме в Белоруссии в феврале

Особое значение приобретает стабильность на границе России и Белоруссии, подчеркнул Путин. В связи с этим Москва будет продолжать оказывать помощь Минску. Стороны намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела обоих государств, добавил российский президент.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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