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Путин объяснил невозможность выхода Крыма из состава России

Майк Габриелян
37 минут назад

Президент РФ Владимир Путин Владимир Путин в День народного единства приехал в Севастополь и поздравил россиян с праздником.

Глава государства возложил цветы к мемориальному комплексу, посвящённому окончанию Гражданской войны. После этого он выступил с поздравительной речью.

«Этот праздник посвящён тем главным основным ценностям, которые близки и понятны каждому из нас: это искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойным их ратных подвигов», - сказал Путин.

Он отметил, что праздник связан с драматическим и судьбоносным периодом истории нашей страны. В начале XVII века она стояла на грани утраты суверенитета, но народ не допустил этого. Объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, Русь избавилась от интервентов и предателей.

Президент также заявил, что Крым и Севастополь навсегда останутся с Россией, поскольку такова «суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа».

Путин прибыл в Крым

Ранее российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта Международной космической станции поздравили соотечественников с Днем народного единства.

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