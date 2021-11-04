Экс-глава НАТО рассказал о желании России вступить в альянс

Президент России Владимир Путин в начале своего правления ожидал, что страна может войти в НАТО. Об этом заявил британский политик и глава Североатлантического альянса в 1999-2004 годах Джордж Робертсон. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на One Decision Podcast.

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По словам Робертсона, при первой их встрече Путин выражал желание сделать Россию частью Западной Европы и интересовался, когда Россию пригласят в НАТО. Тогда британец ответил, что для этого нужно подать заявку на вступление.

В ответ Путин отметил, что Россия «не стоит в одном ряду с множеством других стран, которые не имеют такого же значения», утверждает Робертсон.

По его мнению, взгляды президента РФ поменялись из-за «оранжевой революции» на Украине, в которой он видел политическое и финансовое вмешательство альянса, а также из-за расширения НАТО на восток.