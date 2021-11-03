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Сергей Собянин: продления нерабочих дней в Москве не будет

Мария Иванова
46 минут назад

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что режим нерабочих дней в городе завершится с понедельника, 8 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно.

В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни были объявлены с 28 октября по 7 ноября. Оперштаб столицы ранее сообщал, что продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется.

3 ноября мэр рассказал, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась, благодаря этому бизнес сможет вернуться к работе в штатном режиме.

«Динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», - подчеркнул Собянин.

При этом в Москве и после 7 ноября продолжат действовать QR-коды (с данными о вакцинации, перенесенной болезни или об отрицательном ПЦР-тесте) для посещения музеев и театров.

В регионах начали продлевать нерабочие дни

На время нерабочих дней в городе приостановили работу всех предприятий, за исключением организаций, важных для городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других организаций.

Нерабочие дни не касаются сотрудников непрерывно действующих организаций, больниц и аптек, СМИ, а также предприятий, которые обеспечивают население продуктами, товарами первой необходимости или проводят неотложные ремонтные работы.

Рестораны и кафе в этот период могут работать на вынос и доставку.
Политика,Видео,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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