Кризис в отношениях РФ и США сравнили с холодной войной

«Позвольте сказать со всей откровенностью, друзья и коллеги, что, по нашим оценкам, то, что мы видим сегодня в двусторонних отношениях между Россией и США, можно описать как очень жесткий и сложный кризис, возможно, до такой степени, что в некоторых смыслах он превосходит ту плохую ситуацию, которую две наши страны пережили во время холодной войны. Он может быть еще более опасным, потому что в то время были четкие рамки и правила, а теперь – слишком много неизвестности вокруг всего этого. Это довольно рискованно», – приводит слова Рябкова ТАСС.