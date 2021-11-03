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В МИД сравнили кризис в отношениях России и США с холодной войной

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад

Кризис в отношениях между Россией и Соединенными Штатами может быть опаснее холодной войны, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в ходе выступления на форуме «Диалог Форт-Росс» в онлайн-формате.

Кризис в отношениях РФ и США сравнили с холодной войной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Позвольте сказать со всей откровенностью, друзья и коллеги, что, по нашим оценкам, то, что мы видим сегодня в двусторонних отношениях между Россией и США, можно описать как очень жесткий и сложный кризис, возможно, до такой степени, что в некоторых смыслах он превосходит ту плохую ситуацию, которую две наши страны пережили во время холодной войны. Он может быть еще более опасным, потому что в то время были четкие рамки и правила, а теперь – слишком много неизвестности вокруг всего этого. Это довольно рискованно», – приводит слова Рябкова ТАСС.

Накануне секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств.

В воскресенье министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что пообщался с президентом США Джо Байденом на саммите «Двадцатки» (G20) в Риме. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, состоялся «непродолжительный, но полезный разговор», в ходе которого Байден «передал наилучшие приветы» российскому лидеру Владимиру Путину и «подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты».

Напомним, 21 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» указал на неудачно построенные международные отношения после холодной войны. Между тем в августе глава МИД Сергей Лавров отметил, что напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона далека от того, какой она была в период Карибского кризиса, когда СССР и США были на грани ядерной войны.

Политика,Уильям Бернс,Сергей Рябков,Анатолий Антонов,Джозеф Байден,Николай Патрушев,Сергей Лавров,Владимир Путин,Валдайский клуб,ЦРУ,Совет безопасности РФ,МИД,ИТАР-ТАСС,
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