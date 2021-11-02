«Укус комара»: в Совфеде отреагировали на новые санкции Украины

«Эти их санкции, как укус комара. (...) Честно говоря, это уже надоело. С одной стороны Киев просит увеличить прокачку газа через их территорию, чтобы зарабатывать на России деньги, а с другой стороны не проходит и дня, чтобы Украина не попыталась нанести России удар то на международных форумах, то на конференциях, то просто высказываниями», - сказал Джабаров.