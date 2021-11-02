«Укус комара»: в Совфеде отреагировали на новые санкции Украины

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает новые санкции Украины в отношении России «комариным укусом», а действия Киева лицемерными, пишет «Лента.ру».
«Эти их санкции, как укус комара. (...) Честно говоря, это уже надоело. С одной стороны Киев просит увеличить прокачку газа через их территорию, чтобы зарабатывать на России деньги, а с другой стороны не проходит и дня, чтобы Украина не попыталась нанести России удар то на международных форумах, то на конференциях, то просто высказываниями», - сказал Джабаров.
По его словам, Киев постоянно ищет обвинения в агрессии со стороны России, во вмешательстве во внутренние дела Украины.
«Даже чуть ли не в подначивании на вооруженный конфликт. Я думаю, что господин Зеленский подталкивает российские власти на принятие жестких санкционных мер. Только не таких, которые вводит Украина, а настоящих, например экономической блокады», — считает сенатор.
Он отметил, что российские власти очень внимательно следят за выпадами Украины и не исключил, что в скором времени наступит момент, когда терпению народа и властей придет конец.
Джабаров также подчеркнул, что выборы в Крыму прошли полностью законно, и интерес Киева к политической жизни на полуострове является вмешательством во внутрироссийские дела.
Ранее 2 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новом пакете антироссийских санкций. Они коснутся 140 физических лиц и 50 компаний, причастных к организации выборов в Госдуму РФ в Крыму, а также и голосованию жителей ДНР и ЛНР. В списке оказались, в том числе, компания Group-IB, СИЗО № 1 в Симферополе, судостроительный завод «Море», научно-технический центр «Импульс-2», а также украинские авиакомпании «Хорс», «Камус Эйр» и «Украинско-средиземноморские авиалинии».