Поклонская рассказала о своем кумире из стана врага

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По словам бывшего прокурора Республики Крым, она многому учится у главы МИД России Сергея Лаврова и президента Владимира Путина. Однако есть и другие люди, с которых Поклонская берет пример.

«Я не могу назвать имя женщины, потому что опять вызову много негатива. Эта женщина, можно сказать, из стана врага, но она – мастер», — рассказала новоиспеченный дипломат.

Попутно Поклонская отметила, что «не страдает по депутатскому креслу».

«Для меня эта сфера деятельности очень интересна. Я уже себя изжила в прокуратуре, прокуратура уже другая, и я другая. Депутатская работа? Я не депутат в душе», — заявила она.

По ее словам, назначение послом в Кабо-Верде — это «новый глоток воздуха на новой работе».

1 ноября Наталья Поклонская ответила Киеву на угрозы добиться ее экстрадиции из Кабо-Верде на Украину. По ее словам, она стала послом не чтобы бояться, а чтобы работать. Поклонская также назвала такие угрозы привычной реакцией Киева на работу прокурором Крыма.