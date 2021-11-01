Путин оценил ситуацию с коронавирусом

Владимир Путин заявил, что в стране наблюдается сложная ситуация с коронавирусом. Об этом он сообщил в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК, пишет РИА Новости.

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Глава государства отметил цифру в более 40 тысяч заболевших в день, подчеркнув, что «никогда такого не было». По мнению Путина, в настоящее время есть потребность в создании дополнительных быстровозводимых госпиталей.

Вместе с тем президент обратился к Министерству обороны с поручением оказывать поддержку гражданскому населению в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, он обратил внимание представителей промышленности на высокую смертность от COVID-19 среди людей старшего возраста и призвал руководителей компаний принять соответствующие меры безопасности.

"Все-таки люди старших поколений болеют тяжелее. Сегодня это очевидный факт. И летальность среди наших граждан старшей возрастной группы в разы выше, чем в среднем по всему населению", - подчеркнул Путин.

По словам президента, на предприятиях работают сотрудники разных поколений, среди них и те, кто относятся к старшему.