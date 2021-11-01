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Путин предложил посмотреть на американский корабль в Черном море через прицел

Елена Прошина
24 минуты назад

Президент России Владимир Путин предложил посмотреть на корабль американских Военно-морских сил, который зашел в акваторию Черного моря, либо через бинокль, либо через прицел, пишет РИА Новости.

«Вот и сейчас, как вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем быстро посмотреть на него в бинокль, либо в прицел соответствующих систем обороны», - сказал Путин перед серией совещаний, посвященных оборонной тематике.

По словам Путина, России необходимо и дальше совершенствовать системы воздушно-космической обороны. Это напрямую связано с разработкой ведущими странами высокоскоростных перспективных ударных средств нападения. Кроме того, этого требует военно-политическая обстановка в целом, в том числе растущая интенсивность полетов самолетов Альянса у российских границ, а также заход в акватории Балтийского и Черного морей кораблей НАТО с управляемым ракетным оружием.

В Чёрное море вошёл эсминец США «Портер»

Ранее шестой флот США сообщил в Twitter, что флагманский корабль Mount Whitney начал свой путь на север в Черное море, чтобы работать с союзниками и партнерами НАТО в регионе.

Политика,Видео,Владимир Путин,НАТО,РИА Новости,
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