«Вот и сейчас, как вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем быстро посмотреть на него в бинокль, либо в прицел соответствующих систем обороны», - сказал Путин перед серией совещаний, посвященных оборонной тематике.

По словам Путина, России необходимо и дальше совершенствовать системы воздушно-космической обороны. Это напрямую связано с разработкой ведущими странами высокоскоростных перспективных ударных средств нападения. Кроме того, этого требует военно-политическая обстановка в целом, в том числе растущая интенсивность полетов самолетов Альянса у российских границ, а также заход в акватории Балтийского и Черного морей кораблей НАТО с управляемым ракетным оружием.