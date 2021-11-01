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Лавров принял семейную реликвию норвежского министра за подарок для России

Lenta.ru
15 минут назад

Глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Норвегию встретился с министром иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт и попал в неловкую ситуацию. Об этом сообщает норвежское издание Aftenposten.

Лавров попал в неловкую ситуацию в Норвегии
Фото: Pavel Golovkin / АРPavel Golovkin / АР

Хюитфельдт показала российскому коллеге семейную реликвию времен Второй мировой войны — шкатулку, которая досталась ей от деда, попавшего в плен с советскими солдатами. Глава норвежского МИД рассказала, что ее родственник научился говорить по-русски во время войны и даже читал стихи русских поэтов. Хюитфельдт передала шкатулку Лаврову, отметив, что она стоит у нее дома как драгоценное воспоминание.

«Спасибо за этот бесценный сувенир. Он найдет свое место в музее нашего министерства», — ответил Лавров, приняв жест Хюитфельдт за желание сделать подарок.

Лавров отреагировал на подарок из Норвегии фразой «это для воды или виски?»

Недопонимание между министрами не привело к конфликту. На слова главы российского МИД Хюитфельдт улыбнулась, а позже Лавров вернул шкатулку.

Ранее ректор Арктического университета Норвегии (UiT) Даг Руне Олсен подарил Лаврову книгу «Сближение России и Норвегии в 1814-1917 годах», а также небольшую вазу из синего стекла с изображениями из скандинавской мифологии. Глава МИД России отреагировал на подарок фразой «это для воды или виски?» Ректор уточнил, что ваза предназначена для виски.

Политика,Сергей Лавров,МИД,
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