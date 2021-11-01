Лавров попал в неловкую ситуацию в Норвегии

Глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Норвегию встретился с министром иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт и попал в неловкую ситуацию. Об этом сообщает норвежское издание Aftenposten.

Фото: Pavel Golovkin / АР Pavel Golovkin / АР

Хюитфельдт показала российскому коллеге семейную реликвию времен Второй мировой войны — шкатулку, которая досталась ей от деда, попавшего в плен с советскими солдатами. Глава норвежского МИД рассказала, что ее родственник научился говорить по-русски во время войны и даже читал стихи русских поэтов. Хюитфельдт передала шкатулку Лаврову, отметив, что она стоит у нее дома как драгоценное воспоминание.

«Спасибо за этот бесценный сувенир. Он найдет свое место в музее нашего министерства», — ответил Лавров, приняв жест Хюитфельдт за желание сделать подарок.

Недопонимание между министрами не привело к конфликту. На слова главы российского МИД Хюитфельдт улыбнулась, а позже Лавров вернул шкатулку.