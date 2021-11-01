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«Обострение налицо»: Лавров уличил Киев в желании втянуть РФ в конфликт в Донбассе

Семён Капранов
45 минут назад

Обострение ситуации в Донбассе налицо. Киев при помощи провокаций пытается втянуть Россию в силовые действия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Обострение налицо. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия", - отметил глава МИД в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на телеканале "Россия-24" .

Как обратил внимание Лавров, официальные лица Украины сами не могут определиться со своей позицией относительно ситуации с беспилотником. "Командующий вооруженными силами Украины заявляет, что это вооружение было применено, а министр обороны говорит, что ничего подобного не случилось", - привел министр пример несогласованности.

"Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгоднее: показать "крутость", что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение Минских договоренностей, или сказать, что они все-таки выполняют Минские договоренности, и предложить собраться в нормандском формате", - отметил Лавров.

Что касается проведения такой встречи, то Россия не уходит от нее, но ждет, что Киев прежде выполнит ранее достигнутые договоренности. Однако пока власти Украины и пальцем не пошевелили.

Более того, недавно внесенный правительством Украины закон о политике переходного периода прямо запрещает украинским официальным лицам выполнять Минские договоренности, указал Лавров.

"Венецианская комиссия Совета Европы на днях высказала свое позитивное мнение об этом законе. В этом решении ни словом не упомянуто, что закон подрывает обязательства Украины по Минским договоренностям и, соответственно, обязательства Киева по выполнению резолюции СБ ООН", - добавил министр.

Украина 26 октября задействовала турецкий беспилотник в бою в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали в боевых действиях в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. Об этом во вторник, 26 октября, сообщает Vesti.ua со ссылкой на журналиста Юрия Бутусова.

По его словам, позиции 93-й механизированной бригады возле села Гранитное в Донецкой области были обстреляны со стороны самопровозглашенных республик.

«ВСУ направила Bayraktar TB2, и управляемой бомбой российская гаубица была уничтожена», — заявил Бутусов.

Противник не смог ни обнаружить, ни сбить дрон, утверждает Бутусов. Приказ на использование Bayraktar отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, добавил журналист.

О первом применении турецкого беспилотника сообщил и волонтер Роман Доник. Он опубликовал видео произошедшего.

В конце сентября сообщалось, что под Киевом построят центр по обслуживанию беспилотников Bayraktar. Министр обороны Украины и гендиректор турецкой компании подписали меморандум в присутствии президента Владимира Зеленского, который выразил благодарность турецкому коллеге Реджепу Эрдогану за поддержку проекта.

«Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины», — сказал Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле считают важным военно-техническое сотрудничество Киева и Анкары, однако обеспокоены использованием турецкого вооружения для ударов по жителям Донбасса.

Киев обвинили в фальсификации сути минских соглашений

Украина путем фальсификации сути минских соглашений пытается оправдать применение беспилотника Bayraktar в Донбассе, заявил пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский.

МИД самопровозглашенной ДНР

«Киев стремится оправдать террор населения Донбасса путем фальсификации сути минских соглашений», – написал Московский в Telegram.

По его словам, представители Киева пытаются создать новую альтернативную реальность, в которой не существует минских соглашений и мер по обеспечению режима прекращения огня.

«Как бы ни хотел господин Арестович выдать применение якобы ударного БПЛА «Байрактар» за великую победу командования ВСУ и лично президента (Владимира) Зеленского, нарушением режима прекращения огня, согласно минским соглашениям, оно быть не перестанет», – отметил Московский.

Зеленский прокомментировал применение Bayraktar в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны не для нападения, а «для своей защиты».

«Украина защищает свою территорию и свой суверенитет в связи с долгом и присягой каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность», – говорится в заявлении на сайте президента Украины.

Во время общения со СМИ в Одессе Зеленский заявил, что ВСУ используют имеющееся у них вооружение лишь в ответ на нарушения режима тишины на Донбассе.

«Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина», – подчеркнул Зеленский.

В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе

Россия не исключает дальнейшей деградации в Донбассе из-за действий Киева, украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Хотим подчеркнуть, что украинские силовики сознательно нарушают согласованные в июле 2020 года дополнительные меры по усилению режима прекращения огня», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

Она добавила, что Киев намеренно идет на обострение и без того крайне сложной ситуации и игнорирует запросы гарантий режима тишины от представителей Донбасса в Совместном центре по контролю координации, тем самым не исключена дальнейшая деградация ситуации в Донбассе.

Киев уличили в желании вызвать полномасштабные боевые действия в Донбассе

Украина прикладывает все усилия, чтобы вызвать полномасштабные военные действия в Донбассе, заявила глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова.

«Можно сделать вывод, что украинская сторона сейчас всеми силами пытается спровоцировать нас на ответные действия. То есть ситуация с захватом наблюдателя ЛНР, ...ситуация с беспилотниками, которые якобы то есть, то нет, то подтверждают, то не подтверждают», – сказала Никонорова в эфире канала «Россия 24».

По ее мнению, украинские войска на сегодняшний день прикладывают все усилия, «чтобы вызвать полномасштабные боевые действия» в регионе.

Чавушоглу призвал Киев не ассоциировать с Турцией купленные беспилотники

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Украина не должна ассоциировать беспилотный летательный аппарат Bayraktar, приобретенный у Турции, со страной-производителем. Такое мнение глава турецкого МИД высказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине. Украина должна перестать использовать название нашей страны», — считает дипломат.

Чавушоглу также подчеркнул, что турецкие военнослужащие в ходе борьбы «с терроризмом в разных странах» находили у боевиков самые разные виды оружия, в том числе и российского производства. Он отметил, что при таких случаях Россия никогда не подвергалась обвинениям со стороны Турции.

Климкин раскритиковал заявления Украины по дронам Bayraktar

Турецкие беспилотники Bayraktar должны стать «оружием победы» на территории Донбасса, а не инструментом пиара украинских властей. Такое мнение опубликовал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.

«Прежде всего, беспилотники — наши. Во-вторых, мы никогда не получим оружие из многих других стран, если будем пиариться на этом. Оружие должно быть для победы, а не пиара. И глядя на «Байрактар», я не понимаю, что есть технологически такого, чего мы бы не сделали», — сказал Климкин.

Он подчеркнул, что Украина «не может полагаться на советское оружие, но и постоянно покупать его у других». В идеале, по мнению Климкина, стране нужно начать делать собственные разработки.

На Украине решили наладить производство турецких беспилотников

На Украине решили наладить полномасштабное производство турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar. Об этом чрезвычайный и полномочный посол республики в Турции Василий Боднар рассказал в интервью «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента в России).

По его словам, на территории Турции не хватает мощностей для выпуска Bayraktar, поэтому производитель заинтересован в открытии новых заводов в других странах.

Боднар рассказал, что в ближайшее время на Украине появится центр развития и ремонта турецких дронов, а также учебная площадка. Дипломат добавил, что параллельно с этим в стране будет создаваться и само производство Bayraktar. При этом он подчеркнул, что работы в данном направлении идут быстрыми темпами, их сроки оцениваются в несколько месяцев.

Лавров рассказал о нежелании Запада превращать Украину в монстра

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нежелании Запада в 2014 году превращать Украину в монстра. Об этом 1 ноября сообщает РИА Новости.

Лавров рассказал, что после референдума в Крыму встретился в Вене с тогдашними госсекретарем США Джоном Керри, верховным представителем ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон, и.о. главы МИД Украины Андреем Дещицей. Они согласовали текст, в котором говорилось, что Вашингтон, Брюссель и Москва приветствуют намерения Киева «провести общенациональный диалог по вопросам федерализации с участием всех регионов».

«То есть, тогда еще ни американцы, ни ЕС не хотели делать из Украины такого "монстра". Они хотели, чтобы там было по-настоящему демократическое государство, где все регионы и, главное, все национальные меньшинства чувствовали бы себя сопричастными к общей работе», — сказал Лавров.

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