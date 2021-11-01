Обострение ситуации в Донбассе налицо. Киев при помощи провокаций пытается втянуть Россию в силовые действия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Обострение налицо. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия", - отметил глава МИД в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на телеканале "Россия-24" .

Как обратил внимание Лавров, официальные лица Украины сами не могут определиться со своей позицией относительно ситуации с беспилотником. "Командующий вооруженными силами Украины заявляет, что это вооружение было применено, а министр обороны говорит, что ничего подобного не случилось", - привел министр пример несогласованности.

"Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгоднее: показать "крутость", что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение Минских договоренностей, или сказать, что они все-таки выполняют Минские договоренности, и предложить собраться в нормандском формате", - отметил Лавров.

Что касается проведения такой встречи, то Россия не уходит от нее, но ждет, что Киев прежде выполнит ранее достигнутые договоренности. Однако пока власти Украины и пальцем не пошевелили.

Более того, недавно внесенный правительством Украины закон о политике переходного периода прямо запрещает украинским официальным лицам выполнять Минские договоренности, указал Лавров.

"Венецианская комиссия Совета Европы на днях высказала свое позитивное мнение об этом законе. В этом решении ни словом не упомянуто, что закон подрывает обязательства Украины по Минским договоренностям и, соответственно, обязательства Киева по выполнению резолюции СБ ООН", - добавил министр.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали в боевых действиях в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. Об этом во вторник, 26 октября, сообщает Vesti.ua со ссылкой на журналиста Юрия Бутусова.

По его словам, позиции 93-й механизированной бригады возле села Гранитное в Донецкой области были обстреляны со стороны самопровозглашенных республик.

«ВСУ направила Bayraktar TB2, и управляемой бомбой российская гаубица была уничтожена», — заявил Бутусов.

Противник не смог ни обнаружить, ни сбить дрон, утверждает Бутусов. Приказ на использование Bayraktar отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, добавил журналист.

О первом применении турецкого беспилотника сообщил и волонтер Роман Доник. Он опубликовал видео произошедшего.

В конце сентября сообщалось, что под Киевом построят центр по обслуживанию беспилотников Bayraktar. Министр обороны Украины и гендиректор турецкой компании подписали меморандум в присутствии президента Владимира Зеленского, который выразил благодарность турецкому коллеге Реджепу Эрдогану за поддержку проекта.

«Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины», — сказал Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле считают важным военно-техническое сотрудничество Киева и Анкары, однако обеспокоены использованием турецкого вооружения для ударов по жителям Донбасса.

Украина путем фальсификации сути минских соглашений пытается оправдать применение беспилотника Bayraktar в Донбассе, заявил пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский.

МИД самопровозглашенной ДНР

«Киев стремится оправдать террор населения Донбасса путем фальсификации сути минских соглашений», – написал Московский в Telegram.

По его словам, представители Киева пытаются создать новую альтернативную реальность, в которой не существует минских соглашений и мер по обеспечению режима прекращения огня.

«Как бы ни хотел господин Арестович выдать применение якобы ударного БПЛА «Байрактар» за великую победу командования ВСУ и лично президента (Владимира) Зеленского, нарушением режима прекращения огня, согласно минским соглашениям, оно быть не перестанет», – отметил Московский.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны не для нападения, а «для своей защиты».

«Украина защищает свою территорию и свой суверенитет в связи с долгом и присягой каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность», – говорится в заявлении на сайте президента Украины.

Во время общения со СМИ в Одессе Зеленский заявил, что ВСУ используют имеющееся у них вооружение лишь в ответ на нарушения режима тишины на Донбассе.

«Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина», – подчеркнул Зеленский.

Россия не исключает дальнейшей деградации в Донбассе из-за действий Киева, украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Хотим подчеркнуть, что украинские силовики сознательно нарушают согласованные в июле 2020 года дополнительные меры по усилению режима прекращения огня», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

Она добавила, что Киев намеренно идет на обострение и без того крайне сложной ситуации и игнорирует запросы гарантий режима тишины от представителей Донбасса в Совместном центре по контролю координации, тем самым не исключена дальнейшая деградация ситуации в Донбассе.

Украина прикладывает все усилия, чтобы вызвать полномасштабные военные действия в Донбассе, заявила глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова.

«Можно сделать вывод, что украинская сторона сейчас всеми силами пытается спровоцировать нас на ответные действия. То есть ситуация с захватом наблюдателя ЛНР, ...ситуация с беспилотниками, которые якобы то есть, то нет, то подтверждают, то не подтверждают», – сказала Никонорова в эфире канала «Россия 24».

По ее мнению, украинские войска на сегодняшний день прикладывают все усилия, «чтобы вызвать полномасштабные боевые действия» в регионе.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Украина не должна ассоциировать беспилотный летательный аппарат Bayraktar, приобретенный у Турции, со страной-производителем. Такое мнение глава турецкого МИД высказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине. Украина должна перестать использовать название нашей страны», — считает дипломат.

Чавушоглу также подчеркнул, что турецкие военнослужащие в ходе борьбы «с терроризмом в разных странах» находили у боевиков самые разные виды оружия, в том числе и российского производства. Он отметил, что при таких случаях Россия никогда не подвергалась обвинениям со стороны Турции.

Турецкие беспилотники Bayraktar должны стать «оружием победы» на территории Донбасса, а не инструментом пиара украинских властей. Такое мнение опубликовал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.

«Прежде всего, беспилотники — наши. Во-вторых, мы никогда не получим оружие из многих других стран, если будем пиариться на этом. Оружие должно быть для победы, а не пиара. И глядя на «Байрактар», я не понимаю, что есть технологически такого, чего мы бы не сделали», — сказал Климкин.

Он подчеркнул, что Украина «не может полагаться на советское оружие, но и постоянно покупать его у других». В идеале, по мнению Климкина, стране нужно начать делать собственные разработки.

На Украине решили наладить полномасштабное производство турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar. Об этом чрезвычайный и полномочный посол республики в Турции Василий Боднар рассказал в интервью «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента в России).

По его словам, на территории Турции не хватает мощностей для выпуска Bayraktar, поэтому производитель заинтересован в открытии новых заводов в других странах.

Боднар рассказал, что в ближайшее время на Украине появится центр развития и ремонта турецких дронов, а также учебная площадка. Дипломат добавил, что параллельно с этим в стране будет создаваться и само производство Bayraktar. При этом он подчеркнул, что работы в данном направлении идут быстрыми темпами, их сроки оцениваются в несколько месяцев.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нежелании Запада в 2014 году превращать Украину в монстра. Об этом 1 ноября сообщает РИА Новости.

Лавров рассказал, что после референдума в Крыму встретился в Вене с тогдашними госсекретарем США Джоном Керри, верховным представителем ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон, и.о. главы МИД Украины Андреем Дещицей. Они согласовали текст, в котором говорилось, что Вашингтон, Брюссель и Москва приветствуют намерения Киева «провести общенациональный диалог по вопросам федерализации с участием всех регионов».