В Кремле объяснили отказ Путина участвовать в конференции по климату

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Путин не выступит на конференции по климату в Глазго

RT на русском
10 минут назад

Президент России Владимир Путин не примет участие в 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26 в Глазго, Шотландия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент, к сожалению, не будет выступать (на саммите в рамках конференции COP26 — RT.), потому что в Глазго не предусмотрена возможность участия посредством видеоконференции», — сказал Песков.

Он отметил, что президент записал видеообращение к участникам одной из сессий конференции.

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«Тем не менее в рамках саммита по вопросам изменения климата в Глазго будет конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованием, и президент уже записал видеообращение к участникам этой конференции», — уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета II не примет участие в конференции по климату в Глазго.
Политика,Елизавета II,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ООН,
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