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Зюганов опроверг сообщения о возможном исключении Рашкина из КПРФ

Lenta.ru
41 минуту назад

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщения СМИ о том, что члены партии подтвердили возможное исключение депутата Госдумы Валерия Рашкина, в машине которого обнаружили мертвого лося, в случае признания его вины. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

По его словам, это «старый информационный прием провокаторов». Зюганов добавил, что в партии есть специальная комиссия, которая рассмотрит данное дело, а также примет решение.

«Мы дело имеем с абсолютно провокационной властью, меня триста раз допрашивали, триста с лишним раз судили, дело уголовное состряпали на десять лет», — уточнил лидер КПРФ.

В ночь на 29 октября полицейский с сотрудником комитета охотничьего хозяйства остановили машину Рашкина в Саратовской области. При осмотре у него в багажнике был найден труп лося. Политик объяснил, что увидел тушу животного и захотел передать ее правоохранителям.

Зюганов ответил на вопрос о депутате Рашкине

Позже на месте охоты были обнаружены два чехла с карабином и охотничий билет на имя Рашкина. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»).
Политика,Видео,Валерий Рашкин,Геннадий Зюганов,КПРФ,Госдума,
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