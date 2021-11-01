Председатель КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщения СМИ о том, что члены партии подтвердили возможное исключение депутата Госдумы Валерия Рашкина, в машине которого обнаружили мертвого лося, в случае признания его вины. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

По его словам, это «старый информационный прием провокаторов». Зюганов добавил, что в партии есть специальная комиссия, которая рассмотрит данное дело, а также примет решение.

«Мы дело имеем с абсолютно провокационной властью, меня триста раз допрашивали, триста с лишним раз судили, дело уголовное состряпали на десять лет», — уточнил лидер КПРФ.

В ночь на 29 октября полицейский с сотрудником комитета охотничьего хозяйства остановили машину Рашкина в Саратовской области. При осмотре у него в багажнике был найден труп лося. Политик объяснил, что увидел тушу животного и захотел передать ее правоохранителям.